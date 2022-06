Torta gelato alle fragole, ti bastano 3 ingredienti ed è pronta per essere mangiata!

By

La Torta gelato alle fragole è un dolce freddo ideale per una calda estate, si prepara in pochissimo tempo e ha bisogno di pochissimi ingredienti.

Una preparazione facile facile, con pochi ingredienti avrete un dolce freddo per 12 persone!

Torta gelato alle fragole

Per questa deliziosa torta alle fragole occorrono pochi ingredienti, che una volta uniti insieme daranno vita ad una preparazione fresca ma delicata al tempo stesso.

Perfetta per ogni occasione che richieda un dolce speciale.

Vediamo cosa occorre per prepararla e come procedere passo passo alla sua creazione.

Ingredienti per 12 porzioni

400 grammi di panna vegetale

150 grammi di latte condensato

vaniglia q.b. (vanilina o estratto)

300 grammi di fragole

Ingredienti per la decorazione con salsa alle fragole

100 grammi di fragole

2 cucchiai di zucchero semolato

Il succo di mezzo limone

Preparazione della Torta gelato alle fragole

Iniziamo la preparazione della nostra Torta gelato alle fragole prendendo una capiente ciotola in cui verseremo la panna vegetale da montare, facendoci aiutare dalle fruste elettriche.

Quindi si unisce alla panna la vaniglia e il latte condensato sempre mescolando in modo da fare amalgamare bene gli ingredienti, e mettete da parte.

Una volta lavate le fragole e private del picciolo queste vanno tagliate a cubetti molto piccoli, e poi unite all’impasto appena preparato con la panna e il latte condensato e con una paletta morbida amalgamate il tutto.

Prendiamo il classico stampo da plumcake, er dare la forma del tronchetto alla torta e lo ricopriamo con la pellicola trasparente

facendolo ben aderire.

Infine versiamo al suo interno l’impasto appena preparato della Torta gelato alle fragole. Una volta ricoperto lo stampo con un po’ di pellicola trasparente lo stampo va posto nel congelatore per non meno di 6 ore.

Mentre la torta è nel congelatore possiamo preparare quello che poi farà da elemento decorativo per la torta alle fragole.

Dopo aver tagliato le fragole a piccoli pezzi le mettiamo sul fuoco in un tegame, con il succo del limone spremuto e filtrato e lo zucchero semolato. Dovranno diventare una salsa, occorreranno 5 minuti circa.

Una volta terminato si toglie dai fornelli e si frulla utilizzando un minipiner, quindi va conservato in frigorifero.

Quando sarete pronte togliete la torta alle fragole dal frigo e ponetela sul comodo piatto per liberarla dallo stampo e dalla pellicola trasparente che l’avvolge.

Con la salsa alle fragole preparata decorate il tronchetto ricoprendolo con la crema alle fragole presa dal frigorifero e unendo anche delle fragole intere e qualche fogliolina di menta come decorazione.

A piacere ogni fetta potrà essere adagiata su un letto di salsa di fragole e una fogliolina di menta affianco.

Un accortezza, anche se l’avete decorata se non siete pronti per servirla riponetela nel congelatore e poi fate riposare qualche minuto fuori dal frigorifero, per renderla più morbida prima di servirla.