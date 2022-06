Torta di mele fredda, te ne basta un boccone per rinfrescarti all’istante: buonissima

Tutti conoscono almeno una ricetta per fare in casa la torta di mele. Ma con il caldo d’estate si ha voglia di qualcosa di fresco.

Ebbene esiste anche una versione perfetta per questi afosi giorni estivi: la torta di mele fredda!

Torta di mele fredda

La torta di mele è un evergreen che tutti prima o poi hanno fatto in casa, perfetta per ogni occasione è l’ideale per fare un colazione all’insegna dei buoni prodotti genuini come le mele.

Tuttavia in estate si è più in vena di prodotti freschi che diano sollievo nelle calde giornate al mare o in montagna. Tutta estiva e assolutamente da rifare in casa la torta di mele fredda risponde a molte richieste, sia per golosità che per tempo speso in cucina.

Infatti per realizzarla non vi occorreranno più di 30 minuti. E il costo? A portata di tutte le tasche, e le mele le troviamo sui banchi del mercato tutto l’anno!

Alla fine per gustare qualcosa di sfizioso e fresco non dovrete aprire la dispensa, ma il frigorifero!

Vediamo allora di cosa dobbiamo dotarci per la preparazione della torta di mele fredda e come procedere passo passo.

Ingredienti per la torta di mele fredda

3 uova medie

80 grammi di burro morbido

80 grammi di zucchero semolato

La scorza grattugiata di un limone

5 grammi di estratto di vaniglia

1 pizzico di cannella

Una bustina di lievito per dolci

100 grammi di farina

3 mele tagliate a fettine sottilissime

Zucchero a velo per decorare

Preparazione

Iniziamo la preparazione della nostra torta di mele fredda prendendo una capiente ciotola in cui verseremo, il burro morbido. Per averlo ammorbidito basterà farlo stare un po’ fuori dal frigorifero, lo zucchero e le uova e facendoci aiutare da una frusta ( vanno bene anche quelle elettriche), amalgamiamo bene i due ingredienti. Dopo aver lavato bene un limone dalla buccia grossa ( meglio se biologico), grattugiamo la sua scorza e la uniamo insieme alla vanillina e alla cannella alla ciotola con le uova. Amalgamiamo ancora gli ingredienti. Quindi uniamo anche la farina e il lievito dopo averli setacciati, cosi non avremo grumi.