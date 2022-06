Spiaggia, 1500 euro di multa se ti beccano mentre lo fai: sanzioni a raffica in tutta Italia

Quelli estivi sono giorni vissuti all’insegna dei giochi in spiaggia, delle passeggiate in montagna e delle visite alle città d’arte.

Sanzioni sulla spiaggia in tutta Italia e reclusioni anche fino ai 6 anni per chi viola la legge. Vediamo in quali casi si incorre in questa violazione della legge.

Vacanze al mare in spiaggia

Con le temperature ormai in picchiata verso l’alto in tutta Italia sono in molti gli italiani in vacanza o che per il weekend si concedono giorni al mare. È molto forte la voglia di rilassarsi dopo i mesi di chiusura a causa del covid o la preoccupazione della guerra in Ucraina.

Gli ultimi accadimenti hanno portato agli aumenti non solo della benzina, ma di tutto a partire dalle bollette energetiche per andare agli aumenti dei generi alimentari. Motivo per cui un volta arrivati in spiaggia l’unica cosa a cui non vorremmo pensare è proprio i problemi che ci aspettano al rientro a casa.

Dunque armati di asciugamani e racchettoni, anche i meno sportivi si cimentano in lunghe passeggiate sul bagnasciuga o dando due bracciate in acqua. A parte gli irriducibili dell’abbronzatura che riescono a stazionare ore vicino all’ombrellone, la maggioranza di noi tende a lasciare incustoditi oggetti preziosi come cellulari, chiavi delle macchina o portafogli.

L’aria vacanziera che respiriamo ci porta a credere che si sia tutti in quest’ottica rilassata e senza pensieri. Tuttavia potremmo sbagliarci e rischiare di essere derubati da i ladri di spiaggia.

Tuttavia occorre fare attenzione ai ladri di professione o ai cosiddetti “ladri occasionali”, ossia quelli che con la complicità della nostra disattenzione approfittano del momento per “alleggerirci”, dei nostri beni.

Perfino dei nostri costosissimi occhiali da sole! Insomma per usare una frase di un tempo “l’occasione fa l’uomo ladro”. Per loro e per quelli che di professione fanno i ladri la legge prevede ben 1500 euro di multa e fino a 6 anni di reclusione.

Multe salatissime carcere a chi ruba in spiaggia

Questo è un reato di furto estremamente fastidioso. Al punto che la Corte di Cassazione si è espressa affermando che il trasgressore può rischiare una multa di 1.500 euro e 6 anni di carcere.

In questo senso si è pronunciata la sentenza n. 23940 del 2022. Il Codice penale, all’articolo 624, prevede per il furto elementare un’ammenda fino a 516 e una pena detentiva fino a tre anni.

La Corte Suprema spiega che la rapina in spiaggia non costituisce un furto semplice, ma un furto aggravato.

Una multa di 1.500 euro e una detenzione che può arrivare al massimo a 6 anni di reclusione per chi commette questo reato in spiaggia. La magistratura ha sottolineato che, in aggiunta al reato di furto, tutti coloro che si appropriano di qualsiasi oggetto presente sotto l’ombrellone si rendono colpevoli di violazione della fede pubblica.