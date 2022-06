Schumacher, com’è diventata la figlia Gina? Da far girare la testa a chiunque | FOTO

Quando Michael Schumacher era il pilota campione della Ferrari, Gina Maria e il fratello Mick erano sconosciuti al pubblico perché ancora troppo piccoli. Oggi sono degli adulti, ma avete visto com’è diventata la primogenita? E’ bellissima, vediamola.

Michael Schumacher e sua moglie Corinna, sono sempre stati attenti a proteggere la privacy dei loro due figli. Oggi che Gina Maria e Mick sono adulti, hanno intrapreso le loro strade, attirando comunque l’attenzione del pubblico. Ma la primogenita è una ragazza molto riservata e raramente appare in foto.

L’avete mai vista? E’ di una bellezza incredibile, inoltre, la clamorosa somiglianza con suo padre Michael è davvero sconvolgente. Conosciamola meglio e scopriamo di più sulla sua carriera e vita privata.

Gina Maria e il rapporto con suo padre Schumacher

Sin da piccoli Gina Maria e suo fratello Mick sono sempre stati tenuti lontani dai riflettori. I loro genitori, hanno fatto il possibile per tutelare la loro privacy. Ma oggi che sono entrambi maggiorenni, abbiamo diverse foto di loro. Avete visto quanto è cresciuta Gina Maria? Oggi è una donna ed è davvero bellissima.

La figlia primogenita del grande campione di Formula 1, è molto legata a suo padre, soprattutto dopo il tragico incidente da cui è stato coinvolto sulle piste di sci. Moltissimi fan aspettavano delle sue dichiarazioni riguardo il terribile accaduto, ma lei per rispetto di Michael ha preferito rimanere in silenzio, senza mai rilasciare interviste.

Ma Gina Maria, nonostante non sia molto attiva sui social, in diverse occasioni ha scritto dei bellissimi messaggi per suo padre. I due hanno un rapporto bellissimo e profondo.

Gina Maria Schumacher, tutto sulla figlia dell’ex pilota

Gina Maria ha 25 anni e la sua più grande passione sono sempre stati i cavalli, infatti, da anni si dedica al Reining, una disciplina che proviene dell’equitazione americana di cui è campionessa europea e mondiale.

L’amore per questo sport lo ha ereditato da sua mamma Corinne Betsch, campionessa svizzera di equitazione e allevatrice di cavalli per la monta western. Su Gina Maria abbiamo poche informazioni, ma sappiamo che vive a Gland, in Svizzera, insieme alla famiglia in una villa lussuosissima con un panorama mozzafiato.

Su Instagram, non è molto attiva, ma condivide spesso scatti di lei in sella. Dalle immagini che condivide possiamo notare la clamorosa somiglianza con suo padre, davvero incredibile.