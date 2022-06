Nicolas Vaporidis, l’avevate capito che era lei l’ex moglie? Famosissima in tutta Italia

Nicolas Vaporidis, è tornato al centro dell’attenzione per la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi come concorrente. I telespettatori, però, vogliono sapere sempre di più sulla sua vita privata. Sapete chi è la sua ex moglie? Bella e molto famosa.

Senza dubbio, Nicolas Vaporidis è il protagonista indiscusso della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Il reality di Ilary Blasi non è ancora terminato, ma già tantissime persone sostengono che il vincitore potrebbe essere proprio lui.

In questi ultimi mesi in Honduras, ha dimostrato di avere una grande personalità, infatti, in poco tempo ha catturato l’attenzione del pubblico. Sempre più persone vogliono conoscerlo oppure scoprire di più sulla sua vita privata, ad esempio, con chi è stato sposato? Non ci crederete mai, la conosciamo tutti: scopriamo di chi si tratta.

Nicolas Vaporidis, vita privata

Nel corso di questi ultimi mesi, Nicolas Vaporidis è riuscito a conquistare l’affetto e la stima di tantissime persone. Proprio per questo, diverse persone desidererebbero saperne di più sulla sua vita privata.

Dalle parole dell’attuale naufrago, lui non sembra che abbia una fidanzata e al momento pare single, purtroppo, neanche a L’Isola dei Famosi ha trovato l’amore. In passato, però, ha avuto una storia d’amore con la collega Cristiana Capotondi, durata solamente dal 2006 al 2007. Successivamente è stato legato sentimentalmente ad Ilaria Spada.

Ma non tutti sanno che Nicolas Vaporidis è stato anche sposato. Con chi? Non immaginerete mai di chi si tratta, la conosciamo tutti: scopriamo di più.

Nicolas Vaporidis, chi è la sua ex moglie? Meravigliosa e famosa

Del matrimonio di Nicolas Vaporidis, sappiamo davvero poco., ma lei la conosciamo tutti, si chiama Giorgia Surina. E’ una conduttrice radiofonica, attrice e conduttrice televisiva italiana.

Nel 2012, i due sono convolati a nozze, ma la loro relazione non durò molto, infatti, si dissero addio dopo due anni dal matrimonio. Dal loro amore non hanno avuto figli, Ma avete capito chi è Giorgia? Lei è apparsa nelle fiction italiane più importanti, come in Un medico in famiglia, Il commissario Nardone, Don Matteo, Non dirlo al mio capo e Delitti imperfetti.

Purtroppo, non sappiamo se i due siano rimasti in buoni rapporti oppure no. Nicolas e Giorgia hanno sempre cercato di mantenere il loro amore lontano dai riflettori, custodendolo gelosamente, infatti, sul web circolano davvero pochissime foto della coppia insieme.