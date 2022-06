Michelle Hunziker, dimenticata con una bellissima 50enne: più famosa di lei | FOTO

La nota conduttrice Michelle Hunziker completamente dimenticata dal suo compagno, proprio lui sceglie una bellissima 50enne. Ecco tutti i dettagli a riguardo: di chi si tratta effettivamente e qual è il motivo.

In questi ultimi giorni abbiamo sentito molto parlare della nota conduttrice, la quale ha attirato incredibilmente l’attenzione di tutti proprio per via della sua vita sentimentale particolarmente movimentata. Dopo la separazione dal noto imprenditore Trussardi in molti si sarebbero aspettati un avvicinamento al famosissimo cantante Eros Ramazzotti, anche se i due sono ornati a condividere die momenti magici instaurando nuovamente un ottimo rapporto però fra loro non vi è nulla di romantico.

Successivamente appunto lei si è legata sentimentalmente ad un altro noto uomo, il quale viene seguito non solo dal pubblico ma perfino dagli stesi Vip che fanno parte dei vari mondi come spettacolo, moda e molti altri. Stiamo indubbiamente parlando del medico chirurgo Giovanni Angiolini. I due sono stati avvistati diverse volte insieme e, sebbene entrambi attualmente non hanno ancora confermato alcuna relazione, entrambi appaiono molto presi l’uno nei confronti dell’altra.

Nonostante questo però nelle ultime ore la conduttrice ha dovuto assistere ad uno scenario del tutto singolare che potrebbe aver cambiato l’intera situazione. Vediamo quindi nel dettaglio cosa è effettivamente successo e cosa accadrà a breve.

Michelle Hunziker messa da parte proprio da lui per una donna bellissima: ecco di chi si tratta

Come vi abbiamo già anticipato la situazione è molto singolare. In questi ultimi giorni i chiacchiericci che vedevano appunto proprio la conduttrice ed il medico come protagonisti indiscussi hanno attirato incredibilmente l’attenzione. Si presupponeva appunto che i due volessero fare il grande passo, anche se entrambi tentano comunque in ogni modo di non far trapelare nulla. Secondo alcuni però questo non potrà avvenire proprio per via degli avvenimenti accaduti nelle ultime ore.

Ovviamente il protagonista della vicenda è proprio il noto medico, il quale fa ormai coppia fissa con la nota conduttrice. Questo ultimo però nelle scorse ore ha deciso di prendere parte ad un evento, al quale però è stato fotografato assieme ad un’altra donna, ovvero Elizabeth Hurley. Questo ha prontamente fatto innalzare il caos. In molti appunto lo hanno affiancato a lei costruendo una storia che sostanzialmente si basa su delle semplici supposizioni e che appunto non può essere confermata. Inoltre il loro incontro pare sia stato lavorativo dal momento che entrambi si sono ritrovati all’evento dedicato a Raffaello, ovvero al Raffaello Summer Day.