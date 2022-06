By

Cristiano Malgioglio, uno degli artisti più amati del panorama dello spettacolo italiano. Ha alle spalle una carriera impeccabile, ma lo avete mai visto da giovane? Quando aveva appena 20 anni, era davvero bellissimo: vediamolo.

Cristiano Malgioglio, ha alle spalle una carriera costellata da gradi successi, infatti, lui è uno dei personaggi della televisione italiana, più noti e amati di sempre. Già da giovanissimo ha iniziato a cavalcare l’onda del successo e da lì non si è mai più fermato.

Sono trascorsi diversi anni, ma lui è rimasto uno dei volti più importanti, il pubblico lo sostiene continuamente. Grazie alla sua particolare personalità, è spesso ospite nei salottini più seguiti del piccolo schermo. Oggi lo vediamo così, ma lo avete mai visto da giovane? Era molto diverso: vediamolo.

Cristiano Malgioglio, il suo debutto in televisione: impossibile dimenticarsi di lui

Cristiano Malgioglio, oggi lo conosciamo per essere uno dei personaggi più apprezzati del mondo dello spettacolo italiano, ma in realtà lui è il paroliere italiano più talentuoso di sempre. I brani più celebri e storici della musica italiana, li ha scritti proprio lui, infatti, è stato l’autore di tantissime cantati come: Pupo, Mina, Ornella Vanoni, Iva Zanicchi e Raffaella Carrà.

Oggi Cristiano Malgioglio vive a Milano, ma è di origini siciliane. Ma vi ricordate di Cristiano al suo esordio nel piccolo schermo? Vederlo da giovanissimo da davvero un certo effetto.

Cristiano Malgioglio da giovanissimo: una bellezza senza tempo | FOTO

Classe 1945, nato il 23 aprile a Ramacca. Da giovane, decide di lasciare la sua Sicilia per cercare fortuna in Liguria, infatti, è proprio lì che ha conosciuto Fabrizio De Andrè e Gino Paoli.

Cristiano Malgioglio, è entrato nel cuore di milioni di persone, non solo per il suo grande talento come artista e cantautore, ma anche perché ha preso parte a diversi reality e trasmissioni, facendosi conoscere a 360 gradi.

Ma ve lo ricordate da giovanissimo? Aveva una folta chioma scura e riccia che gli copriva quasi il suo profondissimo sguardo. A quei tempi non aveva ancora il suo iconico ciuffo bianco.

Sono passati tantissimi anni e oggi il noto paroliere sembra un’altra persona. Il suo stile è cambiato molto, soprattutto nel modo di vestire, infatti, all’epoca indossava abiti molto più sobri e non con vestiti ricoperti di piume o pailettes, anche se in entrambi i casi sta benissimo.