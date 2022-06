Isola dei famosi, è finita sulla sedia a rotelle: dramma interminabile per la naufraga

Attimi di paura per la giovane naufraga all’Isola dei Famosi, il dramma ha cambiato radicalmente la sua vita. Oggi purtroppo lei è su una sedia a rotelle: chi ha vissuto questo dolore interminabile.

L’avventura dei naufraghi è quasi giunta al termine e fino ad oggi sono innumerevoli i giorni che tutti loro hanno trascorso sull’isola in Honduras lontani dai propri cari. Ovviamente, prima ancora di prendere parte del programma ognuno di loro è stato fortemente avvisato dei rischi e delle infinite regole da rispettare categoricamente. Questo però non ha scoraggiato nessuno di loro. Purtroppo però, affrontare un percorso del genere significa perfino non poter trascorrere gli attimi più difficili con i propri affetti. In diverse occasioni la naufraga in questione avrebbe voluto al suo fianco i familiari, soprattutto per superare un periodo particolarmente delicato per lei.

Per chi non lo sapesse appunto proprio quando lei ha iniziato il suo percorso sull’isola è accaduto l’impensabile. Questa situazione ha poi influenzato il suo intero percorso ed a oggi purtroppo la situazione è irreversibile. Vediamo quindi nel dettaglio cosa ha cambiato la sua quotidianità e qual è il perché del suo estremo dolore.

Costretta a sedere sulla sedia a rotelle, la naufraga dell’Isola dei Famosi prova un dolore lancinante

Come vi abbiamo già anticipato la naufraga in questione ha lasciato alle sue spalle ogni difficoltà per poter raggiungere i propri obbiettivi, un pensiero fisso però continua ad incasinarle la mente facendole provare un dolore inimmaginabile.

Stiamo parlando ovviamente di Mercedesz, la quale ha affrontato un momento di preoccupazione inimmaginabile per via dell’incidente della madre. Èva infatti, assieme al marito, è stata trasportata d’urgenza in ospedale e successivamente è stato portata in rianimazione.

Il terribile incidente appunto le ha causato un dolore inimmaginabile, il quale l’ha costretta a ben 47 di ricovero. Successivamente dall’Ungheria è stata trasportata in un clinica italiana. Attualmente sembra star bene anche se molteplici volte avverte tuttora dei dolori lancinanti, per questo motivo infatti ha deciso di rilasciare un’intervista a Novella.

Nella quale ha spiegato i vari dettagli dell’incidente ed ha poi espresso la sua vicinanza a tutti le persone che le sono state vicine in questo periodo incredibilmente buio della sua vita.

Successivamente ha perfino dichiarato che i rapporti con Mercedesz sono ormai recuperati e che l’attuale naufraga si è avvicinata incredibilmente a lei. Come potete ben vedere dalle immagini sopra inserite appunto lei attualmente è su una sedia a rotelle poiché è impossibilitata nei movimenti, oltre ai vari alti e bassi però sembra stare bene.