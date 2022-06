Bicchieri, come rimuovere facilmente il calcare senza spendere 1 euro

Ti è mai capitato di aprire il rubinetto e notare che l’acqua non scorre come dovrebbe? Il flusso dell’acqua è come bloccato, lento, difficile. Succede perché i filtri dei rubinetti sono otturati per via del calcare in eccesso che ostruisce il passaggio dell’acqua.

Anche i bicchieri (il fondo soprattutto) possono accumulare eccessi di calcare tanto che possono portare alla formazione di macchie bianche e opache. Come rimuovere facilmente il calcare senza spendere 1 euro?

Bicchieri: come rimuovere il calcare facilmente e rapidamente

Tra vari prodotti liquidi che permettono la rimozione delle incrostazioni di calcare, troviamo l’aceto di vino bianco, efficace e naturale. E’ in grado di sciogliere ed eliminare i depositi minerali perché è acido.

Per eliminare ogni traccia di calcare, immergi il bicchiere in ammollo per alcune ore (o per tutta la notte) in acqua tiepida, con aggiunta di sapone liquido neutro ed aceto. L’aceto è un anticalcare naturale, comunemente usato per pulire a fondo anche gli elettrodomestici. Ha il potere di sciogliere e rimuovere i blocchi di calcare.

A questo punto, rimuovi le macchie di calcare con una spugna (non eccessivamente abrasiva), poi risciacqua con cura per eliminare qualsiasi residuo di calcare e asciuga.

Se le macchie di calcare sono particolarmente difficili, ripeti tutto il procedimento.

Altri metodi per rimuovere il calcare dai bicchieri

Un’alternativa all’aceto è il bicarbonato di sodio: agisce sui depositi minerali di calcare perché è una sostanza alcalina. Realizza una pasta con bicarbonato e poca acqua e ricopri la superficie del bicchiere con questo composto. Lascia agire un quarto d’ora, poi risciacqua. Puoi usarlo anche insieme all’aceto bianco: prima strofini con l’aceto il bicchiere e, dopo mezz’ora usi la pasta di bicarbonato di sodio.

Una seconda alternativa è il dentifricio da strofinare su tutta la superficie del vetro usando uno spazzolino. Prepara una soluzione con acqua, aceto e sapone liquido ed immergi il bicchiere. Puoi risciacquare dopo 10 minuti circa.

Prevenire è meglio che strofinare

Ci sono sistemi semplici ed efficaci per prevenire la formazione delle incrostazioni di calcare.

Puoi provare ad inserire un filtro per depurare l’acqua eliminando le sostanze minerali in essa contenute. Un altro sistema è lavare i bicchieri rimuovendo regolarmente le macchie di acqua dura.

Fai manutenzione alla lavastoviglie ogni due mesi pulendo il filtro ed effettuando un lavaggio a vuoto non prima di aver piazzato sul fondo un bicchiere di aceto bianco.