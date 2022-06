Bicarbonato in lavatrice, mai avuto un bucato così profumato e immacolato | Meglio che nuovo

Il bicarbonato di sodio è un composto bianco ottenuto da un minerale chiamato natron molto impiegato in casa per i più diversi usi.

Cerchiamo di rispondere alla domanda se il bicarbonato di sodio sia davvero un prodotto sostenibile.

Bicarbonato in lavatrice

Sappiamo già che si tratta di un meraviglioso prodotto naturale dai molteplici usi, sia medicinali che per la pulizia. Usato sui vestiti, aiuta a pulirli, eliminando i cattivi odori e le macchie più ostinate.

Può anche contribuire ad ammorbidire i capi, a potenziare l’effetto del detersivo e a mantenere il colore bianco dei vestiti. Inoltre, aiuta a mantenere pulita la lavatrice.

Il bicarbonato di sodio contribuisce a bilanciare il livello di pH dell’acqua della lavatrice, in quanto impedisce che questa raggiunga valori troppo acidi o alcalini. Se si aggiuge1/2 di tazza di bicarbonato di sodio in ogni pieno di bucato, i prodotti per la pulizia sono più efficaci e possono ridurre i batteri che possono creare un odore sgradevole.

Per i problemi di cattivi odori come ad esempio per quanto avviene con il sudore o con l’odore del tabacco, è consigliabile immergere prima i vestiti in acqua calda e bicarbonato di sodio. Poi procedere con il lavaggio come di consueto.

Non solo, se avete capi da rinfrescare e che non sono lavabili in lavatrice, metteteli in un sacchetto sigillato con una tazza di bicarbonato di sodio più a lungo.

1/2 tazza di bicarbonato di sodio contribuisce ad accrescere le caratteristiche del vostro detersivo. È un aspetto di particolare importanza se l’acqua è dura o se si usa un detersivo inefficiente. Il bicarbonato di sodio dovrebbe essere collocato nel cestello vuoto della lavatrice prima di inserire il bucato.

Come ammorbidente naturale

È altamente consigliato ricorrere al bicarbonato di sodio in lavatrice, in particolare per gli indumenti molto sporchi, in quanto il bicarbonato di sodio è leggermente alcalino, quindi risulta essere ideale per contribuire al lavaggio degli indumenti.

In quanto prodotto del tutto biologico, il bicarbonato di sodio risulta particolarmente meno inquinante di quanto non lo siano i prodotti sintetici ammorbidenti che contengono fragranze che coprono i cattivi odori.

Di conseguenza, rappresenta indubbiamente una buona alternativa per i soggetti che soffrono di problemi di pelle sensibile e di allergie.

Di fatto, l’alcalinità del prodotto aiuta il detersivo a rafforzare la propria attività pulente. A questo proposito, ricordiamo che in genere i detersivi in polvere presentano già un contenuto di bicarbonato. Questo non vale per detersivi in forma liquida.

Per questo motivo, è opportuno incorporare un cucchiaio di bicarbonato di sodio ai detersivi liquidi che si utilizzano per il trattamento dei capi di abbigliamento.

Bisogna tuttavia prestare attenzione: è preferibile che questo prodotto non sia utilizzato per il lavaggio di capi in seta o in lana, in quanto sono più delicati e per questo rischiano di essere in qualche modo deteriorati, malgrado la bassa alcalinità.

Il bicarbonato svolge inoltre anche un’azione anti-odori e per assicurarsi questa proprietà basterà versare un cucchiaio di bicarbonato di sodio al bucato in lavatrice nella fase del risciacquo.