Vi ricordate di Veridiana Mallmann? Lei è una storica velina di Striscia la Notizia. Malgrado la sua sparizione dal piccolo schermo, è rimasta nel cuore di milioni di telespettatori. Ma sapete che fine ha fatto? Non immaginerete mai: scopriamolo.

Veridiana Mallmann è stata uno dei volti più noti e amati della storia del panorama della televisione italiana, perché con la sua incredibile bellezza ha conquistato il cuore di milioni di telespettatori.

E’ anni che non la vediamo più ballare sopra il tavolo di Striscia la Notiizia, che fine aha fatto Veridiana Mallmann? La donna è completamente sparita dal piccolo schermo: scopriamo il motivo.

Vi ricordate di Veridiana Mallmann a Striscia la notizia? Impossibile dimenticarsi di lei

Classe 1986, nata il 13 giugno a Santa Clara do Sul, Rio Grande do Sul, Brasile. Veridiana Mallmann è stata un’ex velina di Striscia la Notizia di origini tedesche a soli 22 anni, in coppia con la bellissima Melissa Satta.

Dopo essere diventata un volto noto del tg satirico, entra nel cast de L’Isola del Famosi come concorrente, per poi finire nel mirino dei gossip a causa della sua storia con Leonardo Tumiotto. Ormai sono anni che non la vediamo più nel piccolo schermo, ma che fine ha fatto? La vita dell’ex velina è completamente cambiata, si è anche sposata: scopriamo di più.

Veridiana Mallmann, che fine ha fatto? Il matrimonio

Dopo la sua esperienza nel mondo dello spettacolo, Veridiana Mallmann è convolata a nozze nel 2014, con un uomo molto importante, ovvero, con il noto imprenditore italiano Simone Giancola.

Quest’ultimo è stato già legato a donne conosciute nel mondo dello spettacolo italiano, tra cui Nicole Minetti e Sara Tommasi. Dopo anni, Veridiana si è allontana dai riflettori e ha deciso di intraprendere una nuova strada lavorativa, aprendo un’attività nel settore della cosmetica, insieme a suo marito. Nel corso di un’intervista, l’ex modella ha raccontato:

“Non lavoro più nel mondo dello spettacolo, ma continuo a vivere a Milano! Con Simone Giancola ho lanciato una linea di autoabbronzanti di nuova generazione, assolutamente innovativi e dall’effetto naturale”.

Veridiana, ha concluso dicendo che non le manca affatto il mondo dello spettacolo, dato che la sua azienda le da molte più certezze e stabilità. Malgrado la sua vita sia completamente cambiata, milioni di telespettatori non si sono dimenticati di lei.