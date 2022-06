Vaschette gelato, massima attenzione a come le usi: ti riempi lo stomaco di batteri

Uno degli aspetti più importanti dei contenitori per gelati o della plastica è che non sono tutti riciclabili. Riciclare significa sostanzialmente ristrutturare e rimodellare il materiale plastico per trasformarlo in qualcos’altro.

Tuttavia, alcune materie plastiche si degradano quando vengono riciclate e potrebbero non essere utilizzate nello stesso modo in cui lo erano prima. Esiste anche un metodo diverso quando si tratta di plastica per uso alimentare, poiché alcune aziende di riciclaggio richiedono che la plastica sia pulita prima di riciclarla.

Questo per garantire che la plastica riciclata non venga contaminata quando viene riformata. Per quanto sia una forte tentazione, in particolare in estate, considerata la grande quantità di gelati acquistati, riutilizzare le vaschette del gelato per alimenti potrebbe non essere una buona idea.

Inoltre una cosa che si deve evitare è impiegare le vaschette per il gelato per conservare alimenti caldi. Alcune cattive abitudini da cambiare prevedono che non si debbano riutilizzare ad esempio i sacchetti gelo estratti dal congelatore per congelare nuovamente gli alimenti.

Allo stesso modo non vanno riutilizzate le bottiglie di plastica dell’acqua per conservare l’olio o il vino.

Tuttavia i contenitori per gelato possono diventare degli ottimi contenitori per la casa. Possono contenere noci, fagioli, biscotti e caramelle. I contenitori con coperchi sono flessibili ma anche abbastanza duri da aderire a una certa forma.

Ciò significa che sono progettati per resistere a una certa quantità di pressione o tensione e resistere alla basse temperature. Possiamo anche utilizzarli nel giardino come contenitori per le piante praticando dei fori sul fondo per evitare il ristagno dell’acqua.