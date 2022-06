Sale, perché lo stanno lasciando tutti sull’uscio di casa: una mossa che ti salva all’istante

Scopriamo insieme tutti i benefici del sale e soprattutto perché tutte le persone lo stanno lasciando sull’uscio della propria casa.

Il prodotto più utilizzato da secoli in gastronomia, il sale comune, è un elemento base per insaporire i cibi e, sempre in quantità moderate, un minerale necessario al funzionamento del sistema immunitario.

Scopriamo tutti i suoi benefici e soprattutto perché lo stanno lasciando tutti sull’uscio di casa.

Tutti i suoi benefici

Di origine marinara, era in epoca romana una sostanza di tale valore da essere usata come moneta. Tuttavia, oggigiorno i suoi scopi principali sono ridotti al condimento e alla conservazione degli alimenti.

Sebbene il suo uso -o meglio l’abuso- possa causare problemi di ipertensione, oltre a difficoltà di filtrazione per i reni, in quantità moderate, aiuta a mantenere l’equilibrio dei liquidi nell’organismo e persino a regolare la frequenza cardiaca.

Valori nutritivi (per 100 grammi):

Sodio: 38850 mg

Calcio: 29 mg

Ferro: 0,3 mg

Fosforo: 8 mg

Magnesio: 1 mg

Dobbiamo essere consapevoli che un abuso nel consumo di sale è molto dannoso per la salute e può portare a problemi come ipertensione, malattie cardiovascolari o ritenzione di liquidi. Tuttavia, per quanto paradossale possa sembrare, un uso moderato avvantaggia il sistema circolatorio.

Il sale conferisce al cibo un buon gusto mentre giova al sistema nervoso, che è responsabile della trasmissione delle informazioni al cervello.

Il suo consumo è particolarmente favorevole per le persone ipotensive, cioè quelle che hanno la pressione sanguigna più bassa. Allo stesso modo è consigliato l’uso di quello marino non raffinato, poiché contiene minerali come sodio o iodio, di grande importanza per lo sviluppo dei bambini.

Inoltre, facilita il transito digestivo e mantiene i livelli di acidità del corpo. Sebbene un eccesso causi ritenzione di liquidi a causa del suo contenuto di sodio, questo prodotto è necessario per mantenere il corpo idratato.

Ecco perché mettere il sale sull’uscio di casa

Non tutti lo sanno, ma proprio in questo periodo le persone stanno lasciando il sale sull’uscio di casa.

Il motivo è che alcuni lo usano per scongiurare la sfortuna, mentre altri lo utilizzano per la pulizia degli esterni, soprattutto delle tende.

Questo è il periodo perfetto per cambiare tende e passare da quelle invernali a quelle estive.

Proprio per ciò, si può usare questa sostanza inserendola in una bacinella assieme a dell’acqua calda, in cui immergere le tende e in seguito strofinare con una spazzola e risciacquare.

Così vi libererete per sempre dello sporco, specialmente di quello superficiale. A quel punto nella vasca piena di acqua e sale per rimuovere lo sporco, almeno quello superficiale.