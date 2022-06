Roberto Alpi, che fine ha fatto attore di Centovetrine? Il lutto che gli ha stravolto la vita

Vi ricordate di Roberto Alpi? Attore e protagonista, noto per la sua storica partecipazione alla soap opera di Centovetrine. Milioni di fan, ormai, si chiedono che fine abbia fatto, dopo il terribile lutto è scomparso: scopriamo di più.

Roberto Alpi, noto al pubblico per essere stato il protagonista della celebre soap opera Centovetrine, andata in onda tutti i giorni su Canale 5 fino al 2016. Purtroppo, da diversi anni è scomparso dal piccolo schermo e tantissimi telespettatori si chiedono che fine abbia fatto.

L’attore ha dovuto affrontare un terribile lutto che gli ha stravolto la vita. Ma che fine ha fatto dopo aver vissuto quel drammatico periodo? Scopriamo di più sulla vita attuale di Roberto Alpi.

Roberto Alpi, dopo il successo di Centovetrine

Fiorenzo Alpi in arte Roberto Alpi, classe 1952 nato a Settimo Torinese il 13 luglio sotto il segno zodiacale del Cancro. La sua passione per la recitazione lo ha portato a lavorare prima in teatro, poi in diversi film e fiction di maggior successo.

Ma nel 2001, è arrivata la svolta, infatti, è entrato nel cast di CentoVetrine, dove ha interpretato Ettore Ferri, uno dei protagonisti della soap opere italiane più amata e famosa del panorama televisivo italiano. Ultimamente, la celebre fiction, è tornata al centro dell’attenzione per la partecipazione di Alex Belli nella sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Roberto Alpi, nel 2015, lo abbiamo visto anche in Un posto al sole nel ruolo di Giancarlo Petrone. Insomma, l’attore, ha alle spalle una carriera costellata di grandi successi, ma c’è stato un dramma che l’ha segnato per tutta la vita: scopriamo di più.

Roberto Alpi, il tragico lutto

Nel 2015, Roberto Alpi, ha affrontato un periodo davvero buio, a causa della morte di sua figlia Arianna. La giovane è scomparsa all’età di 21 anni, per una malattia rara e incurabile. Un dramma che ha colpito terribilmente l’attore, ma ha trovato grande solidarietà e vicinanza da parte dei suoi colleghi.

Ma cosa sappiamo della sua vita attuale? Di lui sappiamo che ha lavorato anche nella celebre fiction, il paradiso delle signore. Inoltre, riguardo la sua vita privata, si è separato con la sua ex moglie Marina Giulia Cavalli.

Purtroppo, dopo il terribile lutto, ha dovuto affrontare anche la fine di questo matrimonio. Non sappiamo il motivo della separazione, dato che Roberto ha sempre cercato di tutelare il più possibile la sua privacy.