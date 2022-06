Piante appassite e disidratate, con questa polvere magica le rianimi in 2 minuti: pazzesco

Ecco che oggi vi mostriamo un valido rimedio contro le piante appassite e disidratate, che vi aiuterà a farle tornare con un tempo.

Quanti di voi hanno nel proprio giardino almeno una pianta appassita e disidratata? Praticamente tutti.

Proprio per questo oggi vogliamo mostrarvi un rimedio perfetto per ravvivare le vostre piante che implica l’uso soltanto di un ingrediente che potete trovare nella vostra cucina. Continuate a leggere per scoprire di cosa si tratta, non ve ne pentirete.

Rimedi per gli arbusti disidratati

Per combattere la disidratazione degli arbusti, dobbiamo, innanzitutto, tagliare via le aree marce della pianta con un coltello affilato e ben disinfettato. Tieni presente che se le aree marce non vengono completamente tagliate via, il processo di decomposizione continuerà e si diffonderà ai tessuti sani.

Disinfetta il coltello o le forbici con acqua bollente, mettendole a fuoco o pulendole con alcool. Lubrificare le radici con carbone attivo in polvere, in quanto questa soluzione non è aggressiva ma è efficace.

Le radici che non sono marce devono essere immerse per un giorno intero in una speciale soluzione rinforzante. Di solito viene utilizzata una composizione reperibile nei principali negozi e, dopo questo ammollo, è necessario trapiantare la pianta in un nuovo substrato di alta qualità.

È anche una buona idea coprirlo con fertilizzante per piante vicino al terreno, e fare attenzione a dove si posiziona la pianta: meglio farlo in un luogo luminoso, ma senza luce solare diretta.

Ora, invece, vi spieghiamo un vero e proprio metodo casalingo per ravvivare le vostre piante, che sfrutta il potere di un ingrediente reperibile in qualsiasi cucina. Continuate a leggere per scoprirlo!

Il rimedio naturale contro le piante appassite e disidratate

Non tutti lo sanno, ma uno dei rimedi casalinghi perfetti per rinnovare le proprie piante è quello di usare le uova.

Si tratta di un alimento reperibile in qualsiasi cucina, che dovete trasformare in polvere. Ma come fare? In realtà non dovrete usare le uova in sé, ma i loro gusci.

Per preparare questo rimedio, dovrete sbriciolare i gusci fino a quando non si saranno trasformati in una polverina che potrete cospargere sul terriccio delle vostre piante.

I gusci delle uova sono ricchi di calcio e sono perfetti per essere usati con piante come gli ortaggi, per ravvivarli.

Vi assicuriamo che otterrete presto dei risultati molto interessanti. Fateci sapere se questo rimedio funziona oppure no!