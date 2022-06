Isola dei Famosi, ha violato il regolamento: fatta fuori ad un passo dalla fine | Mai successo

Isola dei Famosi proprio lei ha violato il regolamento: amatissima naufraga fatta fuori ad un passo dalla finale. Mai successo prima. Ecco che cosa è accaduto in Honduras, i fan sono rimasti a bocca aperta.

Una delle concorrenti più chiacchierate dell’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi fatta fuori proprio a pochi giorni dalla finale. Ecco chi ha trasgredito le regole violando il regolamento del gioco. Assurdo cosa ha combinato.

Isola dei Famosi, naufraga viola il regolamento

Manca sempre meno. Tra soli tre giorni scopriremo chi sarà il vincitore dell’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi. Il game show condotto da Ilary Blasi chiuderà i battenti e ritornerà con una nuova edizione la prossima primavera.

Questa che si sta per concludere è stata sicuramente l’edizione più seguita di sempre. Il merito non è soltanto della moglie di Francesco Totti, ottima padrona di casa, che si è attorniata quest’anno di 2 presenze importanti e peperine e cioè Vladimir Luxuria e Nicola Savino, sempre sul pezzo, ma soprattutto dei naufraghi che sono stati così bravi a mostrarsi, a farsi conoscere e amare dai telespettatori che il pubblico dopo il 27 giugno, giorno in cui ci sarà la finalissima, sentirà sicuramente la loro mancanza.

A proposito di naufraghi che ormai sono in Honduras da più di 92 giorni, sapete che cosa è successo? Proprio lei, una amatissima concorrente ha violato il regolamento: fatta fuori dal reality a un passo dalla finale.

Chi è la naufraga che ha violato le regole del gioco

Nuova polemica direttamente dall’Isola dei Famosi: amatissima naufraga viola il regolamento, proprio lei fatta fuori a un passo dalla finale: stiamo parlando di Estefania Bernal.

La bella sudamericana è stata eliminata in semifinale, costretta a ritornare in Italia dopo aver perso al televoto che doveva decretare i finalisti. Estefania Bernal non avrebbe mai giocato correttamente: a muovere queste accuse così pesanti nei suoi confronti è l’ex isolana Lory Del Santo.

La showgirl italiana, reduce per la seconda volta dall’Honduras, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Novella 2000 togliendosi qualche sassolino dalla scarpa. Proprio lei che sta tirando fuori tutti i segreti custoditi fino ad ora presenziando a destra e a manca nei principali talk di gossip e pettegolezzi, ha lanciato una accusa che è destinata ad avere una importante risonanza mediatica: Estefania Bernal ha violato le regole del gioco.

Ecco che cosa ha affermato Lory:

“Per conquistare il gruppo che l’attaccava quando in quattro vincemmo la dispensa a noi riservata, lei appena arrivati sull’Isola, aveva regalato a Nicolas e agli altri metà del cibo andando contro lo spirito del reality. Non l’ho fatto notare per non far perdere il fuoco a tutto il gruppo“.

Insomma, giunge una forte accusa che mette Estefania nei guai. Lory inoltre ha accusato la bella argentina di essere stata insieme ad Edoardo Tavassi tra i naufraghi più falsi di quest’edizione.

A chi l’ha accusata di falsità la Bernal ha risposto di essere sempre stata sé stessa fin dall’inizio e di aver mostrato al pubblico la vera Estefania. Lory invece è un fiume in piena, ne ha per tutti. Sempre nell’intervista rilasciata a Novella 2000 ha criticato anche altri naufraghi come Luca Daffrè che ha definito un azzeccagarbugli da periferia.