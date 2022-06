Il trucchetto dell’aspirapolvere per rinfrescare casa in un minuto: meglio del condizionatore!

L’estate è la stagione dove si vorrebbe sentire sempre profumi freschi, anche quando rientriamo in casa, e l’aspirapolvere può aiutare in questo.

Le candele profumate e i deodoranti per ambienti possono fornire sollievo dall’aria viziata dell’inverno, ma in estate di quali fragranze abbiamo voglia con il caldo?

Rinfrescare l’aria senza condizionatore

Deodorare casa con l’alloro – Tra gli odori che danno immediatamente un senso di fresco e di mare c’è sicuramente l’alloro. Lo usiamo per dare sapore alle pietanze ma che ne pensate del poter diffondere il suo odore per tutta la casa?

Per farlo non occorrono ne candele all’alloro ne diffusori, bensì l’aspirapolvere di casa! In pratica tutto ciò che occorre fare è fare a pezzettini delle foglie d’alloro e alla fine aspirarle.

Deodorare con gli agrumi – Gli agrumi come il limone hanno un largo uso nella stagione calda. Via libera a limonate rinfrescanti e sorbetti a limone. Quindi un fresco modo di riciclare le bucce è diffondendo il loro profumo in casa, come?

Sempre con l’aspirapolvere, solo che in questo caso dovremo essiccare qualche buccia di limone, ma anche di arance o bergamotto, e alla fine inserirlo nel sacchetto del nostro aspirapolvere e il gioco è fatto! Meglio però non aspirare le bucce in quanto potrebbero intasare e bloccare i tubi.

Menta per deodorare gli ambienti – In estate tutti noi abbiamo delle piantine aromatiche sul balcone, anche chi non possiede una particolare inclinazione a farle crescere bene non sa resistere ad un po’di odori freschi nelle insalate.

Inoltre una piantina di menta in estate aiuta anche a tenere lontane insetti come le zanzare. Diffondere il suo aroma in casa è possibile e a portata di mano, basta sminuzzare alcune foglie di menta e quindi aspirare o in alternativa inserirle nel sacchetto.

Alla fine tutto profumerà di un fresco odore di menta! Lo stesso procedimento può essere impiegato ad esempio con il rosmarino o meglio ancora con delle foglie di eucalipto

Oli essenziali per deodorare

Mettere delle piante o degli agrumi nell’aspirapolvere potrebbe non essere sempre possibile, a causa del tipo di apparecchio.

Tuttavia è possibile utilizzarlo impiegando però degli oli essenziali. nl caso degli apparecchi in cui è presente il serbatoio ad acqua basta versare qualche goccia di olio essenziale direttamente nell’acqua per spargere intorno un fresco profumo della fragranza che più amate.

Per sicurezza è sempre opportuno controllare il libretto delle istruzioni del vostro aspirapolvere, per non andare incontro a incidenti spiacevoli e provocare qualche rottura.