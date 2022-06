“È in dolce attesa”, l’indiscrezione: test di gravidanza positivo in casa Hunziker?

Cicogna in arrivo per la famiglia Hunziker? ” È in dolce attesa”: arriva l’indiscrezione che fa gioire il cuore dei telespettatori. Proprio lei potrebbe diventare presto mamma. Che grande gioia!

Bebè a bordo nella famiglia Hunziker? Una indiscrezione fa esplodere i sospetti. Scoppia il delirio sui social, i fan sono al settimo cielo. E chi se lo sarebbe mai immaginato proprio ora?

Bebè in arrivo in casa Hunziker?

Nelle scorse ore sui social è iniziata a girare una notizia che se dovesse essere confermata farebbe davvero scoppiare il cuore di gioia a tutti: “è in dolce attesa”, test di gravidanza positivo in casa Hunziker?

La famiglia Hunziker è sempre al centro dei pettegolezzi, soprattutto Michelle che è sicuramente tra i personaggi del piccolo schermo più chiacchierati del momento. Da quando è in coppia con Giovanni Angiolini, l’ex gieffino e medico più bello d’Italia, occupa spesso le prime pagine delle più autorevoli testate di gossip e pettegolezzi.

Lei, che è mamma di tre figlie, ha sempre espresso il suo desiderio di allargare la famiglia. In diverse interviste la Hunziker ha sempre dichiarato di aver sognato fin da piccola di avere una famiglia numerosa e ci è riuscita.

Oggi è mamma di Aurora, nata dal suo precedente matrimonio con Eros Ramazzotti e di Sole e Celeste nate invece dalla suo amore con l’imprenditore di moda Tomaso Trussardi. Da qualche ora sta iniziando a girare una indiscrezione che fa impazzire il web: la famiglia Hunziker è pronta ad accogliere un nuovo bebè?

La famiglia si allarga: “è in dolce attesa”

Nelle scorse ore i social sono impazziti. Sta circolando un’indiscrezione che ha fatto esplodere il cuore dei fan di gioia: lei “è in dolce attesa”: la famiglia Hunziker si allarga? A essere protagonista di questa notizia che, se dovesse essere confermata renderebbe davvero tutti felici, non è Michelle Hunziker ma Aurora Ramazzotti.

La giovane figlia di Michelle e del famoso Eros potrebbe essere in attesa del suo primo figlio dal fidanzato Goffredo Cerza. Come mai si è arrivati a questa conclusione? Più volte Aurora è stata, anche negli scorsi mesi, al centro del gossip e dei pettegolezzi per via di una presunta gravidanza.

Sui social si è mostrata infatti, in più occasioni, con il ventre scoperto che sembrava pronunciato quasi ad assumere la forma tipica di una pancia da donna in dolce attesa. Mentre, però, fino a qualche settimana fa lei stessa ha smentito queste chiacchiere mettendoci la faccia e dichiarando che in realtà non era incinta ma semplicemente ingrassata, adesso la situazione è diversa.

Il gossipparo Amedeo Venza ha sganciato una notizia bomba. Il fedele compagno di Deianira Marzano ha riportato che su TikTok è scoppiato il putiferio: Aurora Ramazzotti sarebbe in dolce attesa.

Su questo social del momento dove Aurora è ormai una vera e propria celebrità, la figlia della Hunziker pubblica spesso video nei quali si mostra anche con abiti aderenti, tute attillate e pancia scoperta.

Molti hanno notato delle rotondità sospette e hanno commentato chiedendo se fosse in attesa. Questa volta però la figlia di Eros e Michelle Hunziker non ha smentito bensì ha agito diversamente: ha iniziato ad eliminare ogni commento che riguardava il tema gravidanza. Questo suo gesto ha fatto nascere il sospetto nei fan: Aurora sarà davvero incinta?