Casa reale inglese, proprio lui finisce in terapia: sudditi si stringono alla moglie

Nuovo dramma per la casa reale inglese

Non si placano le polemiche che circondano i membri della Royal Family inglese. La Regina Elisabetta, con il suo entourage, è sempre protagonista di scandali e gossip che attirano la curiosità di tutto il mondo.

Purtroppo le condizioni di salute della monarca inglese destano, giorno dopo giorno, sempre più preoccupazione e tra chi crede che la sovrana sia in dirittura d’arrivo pronta a lasciare lo scettro a Carlo e Camilla, qualche altro si concentra invece su altri problemi che sconvolgono la Royal Family inglese. Sapete che proprio lui è finito in terapia? I sudditi sono preoccupati, tutti si stringono al dolore della moglie.

Lui finisce in terapia, preoccupazione per un membro della Royal Family

C’è ansia e preoccupazione per uno dei componenti più amati della Royal Family inglese: stiamo parlando del principe William. Proprio lui costretto ad andare in terapia. Come fa sapere il giornale americano In Touch, il rampollo di casa Windsor si sarebbe finalmente deciso a vedere un terapista per cercare di tirare fuori tutta la rabbia e il dolore che da anni si porta dietro a causa del fratello, il principe Harry.

A spingerlo a compiere questo passo così importante pare sia stata proprio la sua dolce metà, la duchessa di Cambridge, Kate Middleton. La mamma di George, Charlotte e Louis sarebbe sempre più preoccupata per gli scatti d’ira e il comportamento instabile del marito, amareggiato e deluso dagli atteggiamenti del fratello Harry.

Il primogenito di Carlo e Lady Diana non avrebbe infatti digerito l’abbandono da parte di Harry del Regno Unito, della Regina ma soprattutto della sua famiglia. Una fonte vicina ai duchi di Cambridge, fa sapere che in realtà Harry e William non sono poi andati mai davvero troppo d’accordo.

In tutte le interviste in cui li abbiamo visti insieme, seduti, fianco a fianco, a ridere e scambiarsi battutine anche in presenza dei giornalisti, sarebbe in realtà solo una facciata, tutto organizzato a tavolino per far vedere la complicità in realtà inesistente tra i due fratelli. Eppure si mormora tra i corridoi di palazzo reale, che il primogenito di casa Windsor sia davvero triste per aver interrotto i rapporti con il fratello minore.

Se da una parte qualcuno sostiene che Harry e William non siamo mai andati molto d’accordo, persone vicine ai duchi del Sussex e di Cambridge sostengono invece che i due fratelli sono sempre stati molto uniti e legati e che questo distacco tra di loro sta facendo soffrire terribilmente il marito di Kate tanto da lasciarsi convincere a iniziare una terapia psicologica per affrontare questo dolore e questa separazione che non ha ancora digerito.

I sudditi sono preoccupati per lui, temono che i rapporti conflittuali con il fratello, possano avere risvolti negativi anche sulla gestione della monarchia.