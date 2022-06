Carmen di Pietro, ha perso la testa per un giovanissimo: “Mica scema”

Carmen Di Pietro, uno dei volti più amati del panorama della TV italiana. E’ tornata al centro dell’attenzione per la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi, ma sapete che ha perso la testa per uno molto più giovane di lei? ecco chi è.

Come in molti saprete, per Carmen Di Pietro in amore non conta l’età. Nel corso della sua vita ha avuto diverse storie con uomini molto più grandi di lei. Negli ultimi anni, si è anche innamorata di un uomo anche più piccolo. Sapete chi è? Non è uno qualsiasi, è un modello e indossatore di successo, ha un corpo da sogno: conosciamolo meglio.

Carmen Di Pietro: vita privata

Carmen, non è nuova alle relazioni con una notevole differenza d’età. Basta ricordare una delle sue storie d’amore più importanti, ovvero quella con il famosissimo giornalista Sandro Paternostro.

Il loro rapporto fece molto discutere, dato che quando i due si innamorarono lui aveva 76 anni, mentre lei soltanto 33. Il 17 giugno del 1998 convolarono a nozze e il loro amore rimase intoccabile, fino alla morte di Sandro. Il giornalista scomparve il 23 luglio del 2000 a Londra.

Per Carmen Di Pietro, fu un grande dolore. La morte di suo marito, la portò a vivere uno dei periodi più drammatici della sua vita. Ma con il passar del tempo, la showgirl ha conosciuto e si è innamorata di altri uomini, come di un giovanissimo modello. Anche questa storia d’amore fece molto discutere: scopriamo di più.

Carmen Di Pietro, innamorata di un uomo molto più giovane | FOTO

Nel 2018, Carmen Di Pietro fu avvistata in compagnia di un uomo molto più giovane di lei. Si tratta dell’affascinante Antonio Rivano, un modello e indossatore di successo. La loro frequentazione, fece molto scalpore, a causa degli 11 anni di differenza d’età.

Per lei l’età non è mai contata, però, la loro relazione non durò per moltissimo tempo. La showgirl, ha sempre raccontato di essersi sempre buttata a capofitto nelle sue storie d’amore e così è stato.

Durante un’intervista, la Di Pietro parlò del suo giovane fidanzato, precisando che era un uomo maturo, galante e un gran “salutista”, infatti, dalle foto che circolano in rete su di lui, possiamo notare la sua perfetta forma fisica. Purtroppo, il loro legame si è spezzato e non sappiamo se sono rimasti in buoni rapporti.