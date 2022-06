Pomodori, se li vuoi grossi, sani e succosi devi innaffiarli così: non lo fa mai nessuno

Quando il terreno presenta un eccesso di umidità , le radici non saranno in grado di offrire la necessaria ossigenazione al resto della pianta. Ciò avrà conseguenze a livello di colore nel fogliame e perdita di vigore , poiché sarà difficile per esso svolgere processi vitali come la fotosintesi.

Allo stesso modo, si noterà un’influenza negativa nell’accesso ai nutrienti, che ridurrà la forza della pianta. Tutto ciò andrà ad incidere, come è logico, sulla produttività dei pomodori, che può risultare ridotta in quantità o con scarsa qualità.

Ma il danno più rilevante è legato al marciume radicale e al possibile insediamento di funghi, che amano le zone umide. Quando si parla di irrigazione dei pomodori, è importante anche valutare lo stato della qualità dell’acqua perché sarà fondamentale avere un raccolto sano.

In generale è possibile utilizzare quelli che contengono un certo livello di sali, ma facendo attenzione che non sia eccessivo. In ogni caso, se volete dargli solo l’acqua più favorevole alla sua crescita e produzione, fate attenzione a raccogliere l’acqua piovana, sarà l’ideale.