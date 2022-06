“Nascondeva l’amante a casa”, scandalo in famiglia reale: brutta sorpresa per Kate

Kate Middleton, la duchessa di Cambridge nell’occhio del ciclone. Scoppia lo scandalo nella famiglia reale: “nascondeva l’amante in casa”. Ecco che cosa è venuto fuori. Davvero incredibile.

Che batosta per Kate Middleton! La dolce duchessa di Cambridge costretta a fare i conti con una amara verità: “nascondeva l’amante in casa”: scoppia lo scandalo nella Royal Family.

Royal Family travolta dalle polemiche: brutto colpo per Kate

William e Kate sono senza dubbio i monarchi più amati di sempre. Loro, che un giorno avranno le redini del regno di Inghilterra, sono già i preferiti dai sudditi. A differenza di Meghan Markle, la duchessa di Cambridge è entrata fin da subito nel cuore del popolo inglese.

Dolce, elegante, raffinata, bella come il sole, è considerata l’erede di Lady Diana. Sempre attenta al protocollo reale, confidente e spalla della Regina Elisabetta, non ha mai commesso un passo falso. Si dice che proprio lei sia la prediletta di Queen Elizabeth.

I sudditi inglesi non potrebbero essere più d’accordo con la Regina. Il popolo del Regno Unito vorrebbe lei come futura sovrana al posto di Camilla che invece, dopo l’abdicazione o dipartita della Regina Elisabetta, salirà al potere insieme a Carlo.

A proposito di Kate, arriva una batosta per la duchessa di Cambridge. Uno scandalo senza precedenti sconvolge tutti: “nascondeva l’amante in casa”. Il settimanale tedesco Revue Heute racconta tutto.

“Amante nascosta in casa”: lo scandalo travolge la famiglia reale

Arriva direttamente dal Regno Unito una notizia che sconvolge tutti: “ha nascosto l’amante in casa”. Scoppia lo scandalo nella Royal Family. Che brutta sorpresa per Kate Middleton che si ritrova a dover fare i conti con un dramma senza precedenti.

Come è stato annunciato già da qualche tempo dai mass media inglesi, la notizia è stata poi riportata anche dai settimanali di tutto il mondo, i duchi di Cambridge, William e Kate, molto presto con i loro figli George, Charlotte e Louis, si trasferiranno ad Adelaide Cottage una dimora che si trova nel parco di Windsor a pochi passi dal castello in cui risiede la Regina Elisabetta.

Questa casa, rispetto a quelle degli altri reali, è piccola e accogliente. Puntata in passato anche da Beatrice di York che voleva iniziare una vita coniugale proprio in questa lussuosa abitazione, è risultata perdente.

L’ultima parola l’ha avuta il Principe Carlo che ha posto la sua firma per affidarla al figlio e alla nuora. Il trasferimento si realizzerà tra pochissime settimane. Eppure, sapete che Adelaide Cottage ha una storia misteriosa e inquietante?

Ebbene sì, questa casa, circondata da ettari di terreno, è stata per diversi anni la dimora di Peter Townsend, l’amore tormentato della principessa Margaret, la sorella minore della Regina Elisabetta.

Peter e Margaret sono stati amanti per tanto tempo. Townsend, aviatore e pilota, marito e padre di due figli, fu assunto dal padre della monarca inglese, Re Giorgio VI come scudiero e andò ad abitare in questa dimora del re per far sì che fosse più vicino al sovrano.

Proprio ad Adelaide Cottage, Peter e la principessa Margaret hanno vissuto il loro amore clandestino. Purtroppo la loro storia d’amore non è finita felicemente. I due amanti furono scoperti e la loro relazione non fu mai accettata.

Nel 1953 Peter Townsend divorziò dalla prima moglie e chiese alla principessa Margaret di sposarlo. La chiesa inglese si oppose, era impensabile che una reale convolasse a nozze con un uomo divorziato e per giunta padre di due figli.

Margaret e Peter si separarono per sempre. Adelaide Cottage è stato teatro di un amore tormentato e doloroso. Kate sicuramente ne è al corrente. Qualcuno mormora che questa villa maledetta potrebbe avere risvolti negativi sulla sua relazione con William.