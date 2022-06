“Incinta di un altro”, colpo di scena in Spagna: Letizia Ortiz sgamata dopo anni

Letizia Ortiz, viene fuori la verità dopo anni. Colpo di scena nella Royal Family spagnola: proprio lei “incinta di un altro”. Che grande batosta per il sovrano Filippo.

Letizia Ortiz è nell’occhio del ciclone. Dopo anni spunta fuori tutto: proprio la sovrana “incinta di un altro uomo”. Scoppia il putiferio nella Royal Family iberica.

Letizia Ortiz, regina degli scandali

Letizia è tra le regine più chiacchierate del momento. Protagonista di scandali e pettegolezzi, torna prepotentemente a far parlare ancora una volta di sé. Sposata dal 2004 con Filippo VI, sovrano di Spagna, i due sono genitori di due figlie, Leonor e Sofia.

Letizia e Filippo sembrano una coppia indissolubile. In pubblico si mostrano sempre mano nella mano, affiatati, complici e sorridenti. Eppure, anche la loro famiglia nasconde un torbido segreto. Dopo anni viene fuori tutta la verità: Letizia Ortiz non ha soltanto due figlie ma spunta un terzo erede, lei “incinta di un altro”.

Scoppia lo scandalo della Royal Family spagnola, i sudditi a bocca aperta. Come prenderà questa notizia la Reina Sofia che con la nuora non è mai andata d’accordo? Sicuramente le tensioni tra di loro diventeranno ancora più forti.

La moglie di Filippo “incinta di un altro uomo”

La bellissima Letizia Ortiz dal 2004 è la moglie del sovrano di Spagna, Filippo VI. I due si sono conosciuti in Galizia. Al tempo lei era una giornalista che lavorava per la CNN e stava realizzando un’inchiesta giornalistica, il sovrano invece era in visita ufficiale al Paese.

È stato un colpo di fulmine. Dopo un breve fidanzamento, sono convolati a nozze. Il loro amore ha portato i due a mettere al mondo due splendide, oggi giovani donne, Leonor, futura regina di Spagna e la piccola Sofia.

Sebbene la Ortiz cerchi di mantenere sempre un profilo basso evitando gossip e scandali, purtroppo è caduta adesso proprio lei nell’occhio del ciclone. Spunta una notizia che fa tremare la Royal Family spagnola: “è incinta di un altro”. Che cosa sta succedendo in Spagna?

Viene fuori dopo anni un segreto che la sovrana ha tenuto nascosto fino ad ora. Prima di incontrare il suo attuale marito, Filippo di Spagna, Letizia Ortiz è stata sposata con Alonso Guerrero Perez, un insegnante di letteratura e lingua spagnola, nonché suo professore.

I due si sono incontrati al collegio Ramiro de Maeztu. Al tempo Letizia era una studentessa lui invece il suo professore. Nel 1998 si sono sposati al municipio di Almendralejo e l’anno successivo hanno divorziato.

A quanto pare, sono rimasti in buoni rapporti. Dopo la fine della sua relazione con Alonso Guerrero Perez, Letizia Ortiz ha incontrato un altro uomo David Tejera, un famoso giornalista con il quale ha avuto una relazione durata 3 anni.

In un libro che svela tutti i segreti della Royal Family spagnola, dal titolo ‘Los ochos de Sofía’, si racconta che nel 2002 la sovrana ha incontrato per la prima volta il suo futuro marito iniziando una relazione con lui. Ma in quel periodo, non solo era ancora fidanzata con David Tejera ma era anche incinta di lui:

“La cosa grave è che quando ha incontrato Felipe il 17 ottobre 2002, durante la cena a casa di Pedro Erquicia, Letizia non solo aveva il fidanzato, il giornalista Davide Tejera, ma stava aspettando anche un figlio da lui”.

Come ha raccontato poi un cugino di Letizia, David Rocasolano, la ex giornalista, nel momento in cui si invaghì di Filippo, decise di lasciare il compagno e procedere con l’interruzione di gravidanza all’insaputa di David che non era al corrente del fatto che Letizia fosse incinta. Questo segreto è stato custodito fino adesso ma ora è venuto fuori e promette di far tremare la Royal Family spagnola.