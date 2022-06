Gelato al limone, meglio di quello che trovi in gelateria: mamma mia che buono!

Ecco che oggi vi proponiamo una ricetta incredibile che vi aiuterà a preparare un gelato al limone indimenticabile. Ecco ingredienti e procedimento.

L’estate è alle porte e c’è quindi bisogno di documentarsi per preparare dei gustosissimi dolci che siano soprattutto rinfrescanti.

Oggi vi proponiamo una ricetta che siamo sicuri che soddisferà le vostre esigenze. Continuate a leggere per scoprire di cosa si tratta, vi farà impazzire.

Di seguito vi mostriamo tutti gli ingredienti e il facilissimo procedimento che vi permetterà di realizzarla.

Gli ingredienti dei questo meraviglioso dolce

Il limone è un frutto molto versatile, a cui purtroppo non sempre viene data l’importanza che ha. Tra i suoi vantaggi possiamo evidenziare che:

si adatta a tutti i tipi di clima

ha molte proprietà e benefici per la salute

ha molti usi e applicazioni in diversi settori: cucina, pulizia, decorazione, ecc.

è un agrume disponibile tutto l’anno.

Il limone è un frutto con un’elevata acidità e con un sapore intenso, che rende molte persone riluttanti a consumarlo quotidianamente. La verità è che è un alimento con molte proprietà e benefici per la salute.

Il limone è l’unico agrume che il corpo umano, una volta consumato, trasforma in alcalino. Questo lo rende un ottimo alleato per combattere il bruciore di stomaco e per disintossicare il corpo.

Succhiare una fetta di limone in caso di bruciore di stomaco aiuta a ridurre i livelli di acido nel corpo e produce un po’ di sollievo. Oggi vi proponiamo il gelato al limone cremoso più facile del mondo. E non solo è facile, ma anche delizioso.

Ingredienti:

630 grammi panna semimontata

600 grammi di latte condensato

120 ml di succo di limone

Scorza di limone

Come fare il gelato cremoso al limone

Questo gelato si prepara in meno di 15 minuti. Per iniziare, mettiamo in una ciotola capiente il latte condensato insieme con il succo di limone e alla scorza di limone.

Con l’aiuto di alcuni bastoncini, lo mescoliamo fino a quando il limone non sarà completamente integrato al latte condensato.

Il latte condensato ci aiuta affinché il nostro gelato non si cristallizzi in congelatore e rimanga cremoso. Poi andremo ad aggiungere, poco a poco e con movimenti dall’alto verso il basso, la panna semimontata.

Una volta ottenuto un composto cremoso, foderiamo uno stampo rettangolare e andiamo a riempire lo stampo con il composto che abbiamo appena preparato. Ora non ci resta che mettere il gelato in congelatore (ben coperto in modo che non assorba sapori o odori), per circa 6-8 ore.

E quando vorremo gustarlo, lo tireremo fuori 5 minuti prima (a seconda del calore, ovviamente), e lo serviremo a nostro piacimento. E voi pensate di preparare questo deliziosissimo gelato? Fateci sapere come vi verrà la ricetta!