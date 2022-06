Fiammifero sul wc, non hai idea di quel che succede: risolve un grosso problema!

Fiammifero sul wc, lo sai a che cosa può servire? Non lo immagineresti mai: può risolvere un grosso problema. Scopriamo di che cosa si tratta.

Hai una scatola di fiammiferi conservati da tempo e non hai idea di come utilizzarli? Non buttarli, ti torneranno sicuramente utili in particolare per una stanza della tua casa…il bagno! Ti spieghiamo in che modo un semplice fiammifero può risolvere un comune e fastidioso problema.

Fiammifero sul wc: perché può salvare il tuo bagno

Il bagno, croce e delizia di ogni donna, è il punto di forza ma anche quello più debole di una casa. Quante ore al giorno dedichiamo alla pulizia della stanza più problematica di ogni abitazione? La risposta è sicuramente universale: tante, ma mai abbastanza.

Il più delle volte, anzi spessissimo, nonostante igiene e pulizia siano ai massimi livelli, il wc non è mai pulito, ordinato e sistemato come davvero vorremmo. Indubbiamente, il bagno è l’ambiente della casa che è più utilizzato, quello più facile a sporcarsi e più difficile a pulirsi.

Per non parlare poi dei terribili e cattivi odori che fuoriescono frequentemente anche se i sanitari sono stati appena disinfettati e tirati a lucido. Sai che c’è una soluzione per questo fastidiosissimo e comunissimo problema? Il tuo antidoto magico ha un nome: fiammifero.

Cosa succede se accendi un cerino sul wc

Sicuramente sarà capitato a tutti di acquistare una scatola di fiammiferi per emergenza e di lasciarli poi abbandonati in quel cassetto delle cianfrusaglie che raramente viene aperto. Eppure, lo sai che un fiammifero può risolvere un grosso problema casalingo? Ebbene sì, i cerini sono in grado di neutralizzare i cattivi odori provenienti dal wc!

Ma in che modo? La risposta è presto data. Il bagno è la stanza della casa più difficile da curare, quella in cui ristagnano spesso cattivi odori derivanti da tubature o cattiva manutenzione dei sanitari. Problemi di questo genere sono comunissimi ma di solito si verificano soprattutto negli ambienti in cui la ventilazione non è ottimale. Non temere, la soluzione esiste ed è anche economica! Ti servirà semplicemente un fiammifero.

Il cattivo odore che resta nella stanza da bagno dopo che hai usato i sanitari ti infastidisce? Ogni volta che entri in bagno senti una puzza sgradevole? Abbiamo la soluzione! Preparati a dire addio a detergenti, prodotti chimici e industriali, spray per l’ambiente e deodoranti. Ti basterà solo accendere un cerino.

I fiammiferi, nel momento in cui vengono accesi, rilasciano diossido di zolfo, noto anche con il nome di anidride solforosa. Si tratta di un gas che si caratterizza per un odore molto forte e pungente, capace di coprire e neutralizzare ogni altro cattivo odore, anche quello derivante dagli scarichi o dopo aver usato il wc.

Dunque addio ai cattivi odori in un battibaleno: accendi il tuo fiammifero dopo essere stato in bagno o nel caso avvertissi odore sgradevoli…et voilà! La puzza sarà solo un brutto ricordo. Hai visto come alcune volte basta davvero poco per risolvere piccoli ma fastidiosissimi problemi casalinghi? Spesso la soluzione è a portata di…casa!