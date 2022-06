Ambra Angiolini ‘tradita’ dalla collega, proprio lei ha perso la testa per Allegri | FOTO

Ambra Angiolini ‘tradita’ dalla bella collega. Ecco chi ha perso la testa per Massimiliano Allegri. I due sono stati beccati così. Che colpo per la bella attrice!

Colpo di scena per Ambra Angiolini. L’ex ragazza di Non è la Rai sostituita da Allegri con una collega. Proprio lei ha perso la testa per il mister.

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri protagonisti del gossip

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri sono stati una coppia per quattro anni. L’ex ragazza di Non è la Rai, dopo la dolorosa separazione dal compagno di una vita, il cantante Francesco Renga, con il quale ha anche due figli, ha riaperto il suo cuore proprio al tecnico della Juventus.

La loro relazione è terminata, si mormora, per via di un tradimento di lui ai danni della Angolini durante un’estate trascorsa in costiera Amalfitana. L’allenatore, invaghitosi di un’altra donna, sarebbe sparito da un giorno all’altro dalla vita di Ambra gettandola in preda alla sconforto.

Ora che la Angiolini sembrava finalmente aver voltato pagina e ritrovato il sorriso, arriva una notizia che lascia a bocca aperta: ecco per chi ha perso la testa Allegri, beccato proprio con lei, una collega. Che batosta per la bella attrice.

Beccato in sua compagnia: l’attrice ‘tradita’ dalla collega

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri si sono lasciati da un po’ di tempo eppure continuano ad essere protagonisti del gossip e degli scandali. Proprio nelle scorse ore, l’allenatore è stato paparazzato in compagnia di un’altra donna in un lussuoso hotel della Sardegna.

Fino a un anno fa le vacanze al mare, il tecnico della Juventus, le condivideva con la bella attrice Ambra Angiolini. Questa del 2022, è invece la prima senza di lei ma in compagnia di un’altra donna. Lo scoop clamoroso riportato da Fanpage.it è sorprendente: il mister beccato insieme a una mora dal fisico aitante nel mare meraviglioso della Sardegna.

Chi è la donna misteriosa in questione? La sua identità per il momento è sconosciuta. In alcuni scatti che stanno facendo il giro del web, si vede la dama in questione in bikini giallo e capelli legati.

I due sono stati sorpresi a Santa Margherita di Pula. Lei indossa un costume a due pezzi che mette in mostra il suo fisico filiforme e tonico. Angiolini accanto a lei pare felice. Cosa penserà Ambra di questa situazione?

Angiolini e Allegri sono stati legati da una storia d’amore intensa durata 4 anni. Il settimanale Chi annunciò poi la rottura tra i due con grande sorpresa di tutti. Ambra Angiolini si ritrovò al centro delle polemiche anche per via di un tapiro consegnato da Striscia la notizia, in un momento per lei delicatissimo, che fece scoppiare la polemica tanto da fare intervenire anche la figlia Jolanda e lo stesso ex compagno, Francesco Renga.

Per Ambra però Allegri sembra acqua passata e lo stesso vale per il mister. La donna in sua compagnia sarebbe una sua collega che lavora nel mondo sportivo, negli ambienti della Juventus. Poco importa, Ambra ha dimenticato Massimiliano e oggi è felice. Il settimanale Diva e Donna l’ha beccata a baciare un altro uomo la cu identità per il momento è sconosciuta.