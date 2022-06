Nelle scorse ore, una nuova notizia rilasciata dal noto sito Anticipazioni Tv, ha lasciato di stucco i telespettatori di Un posto al sole. Un’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello VIP, prenderà il posto di uno storico volto della soap.

E’ aria di cambiamenti nella famosa soap opera di Rai 3. Non ci crederete mai, ma uno storico volto di Un posto al sole lascerà il suo storico ruolo e a sostituirlo non sarà uno qualunque, ma il protagonista indiscusso della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Un grande dispiacere per l’addio di questo personaggio, ma in tanti non vedono l’ora di vedere l’ex concorrente del reality di Canale 5 in questa nuova esperienza. Siete curiosi di scoprire di chi stiamo parlando? Non ci crederete, ma si tratta proprio di lui.

Un posto al sole, il triste addio

I fan di Un posto al sole, sicuramente avranno già capito chi dirà addio alla nota soap opera. Purtroppo, in questi ultimi giorni, non si parla d’altro. A salutare la fiction, potrebbe essere proprio Patrizio Rispo, l’attore che interpreta Raffaele Giordano.

Stando a quanto riporta Anticipazioni Tv, il noto portiere di Palazzo Paladini potrebbe ritirarsi dalle scene dopo anni. Si vocifera che lo storico pilastro di Un posto al sole, avrebbe deciso di andare in pensione per dedicarsi alla sua famiglia.

Nulla è ancora confermato, ma in queste ultime ore le voci del suo addio si stanno facendo sempre più insistenti. Secondo i rumors, il famoso portiere lascerà le scene dopo la fine della sua storia d’amore con Ornella.

Ma la domanda che ora tutti si stanno facendo, è chi prenderà il suo posto, Non ci crederete mai, il suo sostituto potrebbe essere proprio un’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip: scopriamo di chi si tratta.

Il sostituto di Raffaele Giordano | Impensabile

Dopo la pausa estiva, Un posto al sole riprenderà con una nuova stagione e ci saranno proprio tantissime novità. Una di queste riguarderà il sostituto di Raffaele Giordano. Si vocifera che a settembre, Alex Belli prenderà parte alla soap napoletana.

E’ da anni che non vediamo l’ex concorrente del GF Vip in qualche fiction, ma ora sembra aprirsi un nuovo capitolo della sua vita. A quanto pare, ci sarà lui alla portineria e potrebbe essere uno dei protagonisti principali. Non ci resta che aspettare per scoprirlo.