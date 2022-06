Torta fredda di savoiardi al limone, preparalo: farai un figurone | Soltanto 180 kcal

Ecco che oggi vi presentiamo una ricetta da togliere il fiato, che vi permetterà di preparare una torta fredda al limone come non si è mai vista.

L’estate è alle porte ed è il momento perfetto per iniziare a pensare a fare dolci. Dolci di ogni tipo o una deliziosa torta al limone con i savoiardi, per non perderti nessuno dei sapori agrumati più estivi .

In questa occasione, vi presentiamo in un formato facile, che chiunque, indipendentemente dal proprio livello in pasticceria, può realizzare senza alcun problema e in brevissimo tempo.

Se vuoi sapere come, segui le istruzioni qui sotto e divertiti a imparare a preparare una classica ricetta della torta al limone per mettere la ciliegina sulla torta a qualsiasi pasto in famiglia o occasione speciale.

Continuate a leggere per scoprire tutto!

Gli ingredienti della torta fredda al limone

Ecco di seguito gli ingredienti.

Per la base

100 grammi di savoiardi

50 grammi di burro

Per la torta

1 pacco di gelatina al limone

200 grammi di crema di formaggio (Philadelphia)

200 ml di panna liquida

1 limone spremuto (possiamo usarlo per grattugiarlo nella decorazione)

4 cucchiai di zucchero

Ed ecco ora la prima parte della ricetta.

La prima cosa che faremo è spremere un limone e ammorbidire i savoiardi in questo liquido.

Successivamente, scioglieremo il burro nel microonde e lo verseremo sui biscotti, già messi all’interno di uno stampo rimovibile di circa 18 centimetri.

Continuate a leggere per scoprire la seconda parte della ricetta.

Il procedimento facilissimo

Ora sarà il momento di mettere la panna, il formaggio e lo zucchero nel frullatore, sbattendo fino a quando non otterrete un composto uniforme.

In parallelo, scaldiamo nel microonde una base media di acqua con la parte rimanente del succo del limone, a cui poi diluiremo la gelatina.

Successivamente aggiungeremo il contenuto di questo bicchiere al mixer e continueremo a sbattere fino a quando tutto sarà perfettamente integrato.

Prendendo un cucchiaio per evitare che la base si smonti, collocheremo il composto nello stampo e livelleremo. Poi lo lasceremo in frigo a raffreddare per non meno di due ore.

Trascorso questo tempo, decoreremo la superficie con la scorza di limone o con un po’ di marmellata o di agrumi laminati.

Possiamo presentare questa stessa torta anche servita in dei piccoli bicchieri di plastica. Per fare questo, non ci resta che adagiare la base di biscotti in ciascuno dei bicchieri, aggiungere a questi il ​​composto proporzionale e metterli in frigo, oltre che decorarli singolarmente.