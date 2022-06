Sorbetto alla fragola, bastano 3 ingredienti: perfino meglio della crema caffè | Solo 83 kcal

By

Ecco questa facilissima ricetta con il suo procedimento che vi aiuteranno a preparare il sorbetto alla fragola, un dolce con sole 83 calorie.

Non siamo per niente pronti per accogliere l’estate italiana, talmente calda da obbligarci ad avere sempre a portata di mano preparazioni fresche che ci permettano di dimenticare le alte temperature.

Che sia per accompagnare il tuo pasto o per trascorrere del tempo con i tuoi amici più cari, il sorbetto sarà sempre un’ottima opzione per la stagione calda.

Ecco perché oggi vi proponiamo questa gustosissima ricetta del sorbetto alla fragola! Continuate a leggere per scoprire ingredienti e procedimento.

Gli ingredienti del sorbetto alla fragola

Questo sorbetto alla fragola ha un tocco di gin per accentuarne i sapori, ma volendo potete evitare l’alcol per poterla offrire ai bambini.

Le fragole possono essere facilmente acquistate in qualsiasi mercato rionale, tuttavia puoi anche acquistarle nella loro versione surgelata in qualsiasi supermercato, dove potresti persino portare a casa un mix di frutti rossi surgelati per dare a questa bevanda il tuo tocco personale.

Puoi anche scambiare le fragole con il mango, uno dei frutti di stagione che si sposa bene con tutto.

Ecco di seguito gli ingredienti necessari per preparare questa ricetta:

10 fragole grandi congelate

2 cucchiai di zucchero

½ bicchiere d’acqua

1 tazza di ghiaccio tritato

15 ml di gin

½ limone

Come potete vedere, si tratta di pochissimi ingredienti che vi consentiranno di portare a casa questa ricetta con sole 83 calorie!

Continuate a leggere per scoprire ora come usare gli ingredienti per preparare questa bevanda / gelato perfetta per l’estate. Vi serve solo un frullatore.

Il facilissimo procedimento

Ecco di seguito la preparazione che vi porterà a realizzare questo deliziosissimo sorbetto alla fragole.

Se avete intenzione di utilizzare fragole fresche, ricordate che prima di metterle in congelatore è necessario togliere la coda, lavarle, disinfettarle e scolarle correttamente.

Per prima cosa, tagliate le fragole a metà per facilitare il frullato.

Dopo, nel frullatore, mettere le fragole assieme allo zucchero, al ghiaccio, all’acqua e al gin. Frullare per circa due minuti fino ad ottenere una specie di grandine.

Su una coppetta da martini o su un bicchiere alto, inumidite il bordo con un po’ di limone e, se lo desiderate, glassate con un po’ di zucchero.

Versate, quindi, la granita e aggiungete un paio di gocce di limone per darle un tocco di sapore in più.

Servite ora e decorate con cubetti di fragole surgelate o una fragola sul bordo del bicchiere.