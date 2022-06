Ida Platano allo scoperto, ‘pazza’ del 20enne di UeD: lo conosciamo benissimo

La famosa dama del Trono over di UeD, Ida Platano, perde completamente la tesa per un ragazzo molto più giovane di lei. Ecco tutti i dettagli a riguardo e soprattutto come è sbocciato l’amore per lui.

In questi ultimi giorni la famosa dama del noto programma televisivo condotto dalla famigerata Maria De Filippi ha suscitato particolarmente l’attenzione dei fan per via di una cotta del tutto inaspettata. Come ben saprete all’interno del noto programma televisivo la donna ha vissuto dei momenti abbastanza particolari e delicati dal momento che molti volti del noto dating show hanno scatenato in lei una relazione forte e toccante. La dama appunto ha perfino pensato di abbandonare definitivamente il suo percorso intrapreso, questo per via delle innumerevoli delusioni collezionate.

Nell’ultimo periodo come ben saprete la dama si è avvicinata notevolmente al suo storico ex Riccardo, il quale ha dimostrato in svariate occasioni un discreto interesse nei suoi confronti. Il presunto ritorno di fiamma però non ha di certo prodotto i risultati tanto sperati, i due appunto si sono ritrovati in disaccordo su molteplici argomentazioni.

Per questo motivo appunto Ida ha ben pensato di voltare definitivamente pagina cercando l’amore altrove. Pare che in queste ultime ore appunto lei stesa abbia perso la testa per un giovane protagonista del programma. Vediamo quindi nel dettaglio di chi effettivamente si tratta.

UeD, Ida Platano perde completamente la testa per il giovane volto del programma di Maria: ecco di chi si tratta

Come vi abbiamo già anticipato in queste ore la donna ha dato un chiaro segnale ai suoi followers che la seguono sulle varie piattaforme social su cui è iscritta. Pare appunto che la donna abbai perso completamente la testa per un giovane volto famoso proprio per via della sua partecipazione all’interno del programma che ha reso famosa anche lei. Il ragazzo in questione è proprio Luca.

Quest’ultimo ha preso parte al cast del dating show diverso tempo fa e, proprio grazie a questa sua partecipazione, si è spianato successivamente la strada del successo nel mondo dello spettacolo. Lui attualmente si trova in un altro programma televisivo, anche’ esso incredibilmente noto al pubblico italiano. Stiamo ovviamente parlando del reality condotto dalla celebre Ilary Blasi, Isola dei Famosi.

Il concorrente appunto dopo varie sfide si è aggiudicato maggiormente l’affetto e la stima del pubblico. In molti, anche volti noti nell’ambito lavorativo in cui si trova, lo seguono da casa. Una di queste persone è proprio la dama di Uomini e Donne, la quale nelle scorse ore ha pubblicato una Instagram Story dedicata proprio a lui.

Ida ormai completamente persa per Luca🤣🤣🥰 pic.twitter.com/QBHiSFmWjq — Marietta (@Mariettamitica) June 22, 2022

Nel video si vedono chiaramente le riprese del programma e lei ha deciso di condividerle proprio per lui, lo ha perfino taggato mostrando il suo interesse nei suoi confronti. A quanto pare la dama seguendo l’isola dei Famosi, si è interessata molto a lui. Che possa nascere qualcosa fra i due?