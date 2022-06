By

La Duchessa di Cornovaglia, Camilla Parker, con la sua incredibile bellezza è riuscita a conquistare il cuore del Principe Carlo sin dal primo incontro. Ma oggi non è più una ragazzina e ha speso una fortuna dal chirurgo: scopriamo quanto.

Camilla Parker “ha deciso” di rivolgersi di ad un professionista per migliorare il suo aspetto fisico. Ma in realtà, non è stata proprio una scelta presa da lei, bensì da suo marito il Principe Carlo.

Alcune voci, sostengono che la Duchessa di Cornovaglia, per salvare il suo matrimonio, sia dovuta andare dal chirurgo per ritoccarsi alcune parti del suo corpo. Ma sapete quanto ha speso? Non immaginerete mai, la cifra fa rabbrividire: scopriamo di più.

Camilla Parker si è rifatta per volere del Principe Carlo

Se vedete il Principe Carlo e Camilla Parker Bowles come una coppia perfetta, allora rimarrete di stucco quando vi riporteremo le dichiarazioni di una fonte vicino ai due reali. Nel corso di tutti questi anni, hanno affrontato tantissime difficoltà insieme, forse è proprio per questo che li vediamo sempre così uniti.

Si vocifera che il cambiamento fisico della duchessa avrebbe mandato in crisi lo storico matrimonio. In particolare, una fonte che conosce molto bene le vicende della coppia, in un’intervista ha rivelato:

“Ha dato a Camilla un ultimatum: vai sotto i ferri o il matrimonio è finito!”

Una rivelazione davvero sconcertante. Sempre secondo alcuni rumors, la Parker sarebbe disposta a tutto pur di salvare il suo matrimonio. Non immaginerete mai quanto ha speso per rifarsi: scopriamo la cifra esorbitante.

Camilla Parker, quanto ha speso dal chirurgo? Una cifra assurda

Secondo quanto hanno rivelato alcuni tabloid inglesi, Camilla Parker Bowles per salvare il matrimonio con il Principe Carlo, avrebbe speso una fortuna. La duchessa di Cornovaglia ha accettato tutte le richieste di suo marito senza esitare.

Ma a quali interventi chirurgici si è sottoposta? Un lifting da $ 30.000 che comprende viso, sopracciglia e collo. Inoltre, ha fatto una liposuzione sulla pancia e anche sulle cosce di $ 20.000. Infine, non poteva mancare un sollevamento al seno.

Facendo dei calcoli, il totale di tutti questi ritocchini ammonterebbero a più di 50 mila sterline. Una cifra davvero alta che una persona comune non si potrebbe mai permettere. Per amore di suo marito, Camilla farebbe qualsiasi cosa pur di accontentarlo, non correrebbe mai il rischio di perderlo per sempre.