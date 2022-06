By

Recentemente, l’associazione Altroconsumo ha testato ben 25 delle acque frizzanti più vendute e conosciute nei supermercati italiani. Grazie a questa ricerca, ha scoperto quale sia l’acqua più buona e salutare in circolazione: scopriamo di più.

Sono in molti a sostenere il fatto che il consumo di acqua gassata sarebbe a lungo andare dannoso per la salute umana, ma è davvero così? C’è da precisare che non c’è nessun informazione scientifica che parla delle controindicazioni, anzi ci sono addirittura diversi benefici importanti.

Lo sapete che l’Italia è il primo Paese in Europa per consumo di acqua in bottiglia? Secondo la loro ricerca ogni anno ognuno di noi assume più di 220 litri. Ai supermercati, ci sono di tutti i tipi, ma poche sono davvero buone e di alta qualità: scopriamo qual é la migliore.

Acqua frizzante, come valutare la migliore: i criteri

Chi beve acqua frizzante è abituato a comprarla al supermercato e non berla dal rubinetto, a meno che non abbiate un gasatore in casa. La scelta è sempre molto vasta, ci sono tantissimi marchi, ma qual è il migliore? Scopriamolo.

Fortunatamente, a rispondere a questa domanda c’è la famosa associazione dei consumatori Altroconsumo Quche ha eseguito un’analisi accurata su 75 bottiglie d’acqua naturale, effervescente naturale e frizzante, basandosi su ben tre criteri.

Ovvero il contenuto, il materiale della bottiglia (considerato soprattutto per l’impatto ambientale) e l’etichetta. Per la precisione, è riuscito a valutare la presenza di sali minerali e metalli.

Anche alcune caratteristiche della bottiglia come l’apertura, la forma e la durezza del contenitore e per finire, l’associazione si è basata su cosa ci fosse scritto per legge sull’etichetta.

A questo punto, siete curiosi di scoprire quale sia la migliore? Anche voi potete testarle, in base alla classifica che ha riportato Altroconsumo. Sicuramente, dopo aver scoperto la migliore delle acque frizzanti, non avrete più dubbi su quale comprare: scopriamo di più.

Acqua frizzante, la migliore in commercio secondo Altroconsumo

Dopo l’accurata analisi di Altroconsumo, non abbiamo più dubbi, la migliore acqua frizzante è proprio Boario Frizzante. Per il secondo anno consecutivo è in cima alla classifica con ben 75 punti.

A seguire c’è Sorgesana Leggermente Frizzante con 72 punti. Poi abbiamo Recoaro Frizzante (70 punti), San Benedetto (69 punti) e Rocchetta Brio Blu (69 punti). Avete mai comprato questi marchi? Se non le avete mai bevute è il momento di provarle, sicuramente non rimarrete delusi.