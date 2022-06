Ortensie e gerani strepitosi grazie a quest’ingrediente naturale: rigogliose come non mai

Ortensie e gerani sono i fiori estivi più diffusi del nostro paese ma anche i più amati. Se avete un giardino o un balcone, impossibile non piantarli. Ma per farli entrambi crescere rigogliosi e sani, è importante conoscere un trucco: scopriamo di più.

In estate, oltre a mangiare la frutta più buona e gustosa di sempre, abbiamo anche i fiori più belli, infatti, non c’è niente di così stupendo di passeggiare in mezzo ad un giardino circondati da gerani e ortensie. Molte persone hanno una vera e propria fissa per la cura della propria natura, ma sapete che per far crescere questi due tipi di fiori c’è bisogno di un ingrediente speciale? E sapete di quale si tratta? Sicuramente avrete già capito di cosa stiamo parlato: vediamo se avete indovinato.

Ortensie e gerani ti abbelliscono il giardino: le caratteristiche

In estate, se avete un giardino o dei vasi sul vostro balcone, è impossibile resistere alla tentazione di non piantare delle ortensie e dei gerani. Sono i fiori estivi più amati e diffusi in tutte le case italiane. Hanno colori vivaci e dei petali molto particolari, proprio per questo c’è sempre un boom di richieste per loro.

Le ortensie le possiamo piantare nel vaso oppure in piena terra e grazie ai loro bellissimi e particolari petali, darà un tocco magnifico al vostro giardino, come anche i gerani. Ma sapete che possiamo decidere noi il colore del fiore? Basterà occuparsi del terreno: scopriamo di più.

Ortensie e gerani rigogliosi e sani: il metodo infallibile

Per rendere i vostri fiori più rigogliosi e sani, basterà utilizzare alcuni ingredienti 100% naturali come i fondi di caffè e le bucce di banana. Ma per nutrire ancora di più il terreno, dovrete aggiungere la buccia di lupini.

Grazie a questi scarti casalinghi, i gerani e le ortensie saranno ancora più belli e rigogliosi, con dei colori molto luminosi. Ma non dimentichiamoci di realizzare anche il compost, basterà utilizzare foglie secche, gusci di uova, corteccia ed erba.

Una volta mescolato il tutto, aggiungete il composto al terreno e in pochissimo tempo vedrete un clamoroso miglioramento sui vostri gerani e ortensie. Questo è un metodo naturale ed ecologico che non tutti sanno. E’ uno dei più efficaci e servirà per avere dei fiori sani, belli e rigogliosi.