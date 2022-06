Gemma Galgani, scoop del mese: lascia UeD e torna da lui | Dopo anni di nuovo insieme

Gemma Galgani, sganciata la bomba: la dama di Uomini e Donne decide di lasciare per sempre la trasmissione. Dopo tanti anni torna insieme a lui, il pubblico è incredulo.

Gemma Galgani pronta a dire addio per sempre alla trasmissione di Maria De Filippi: dopo anni di nuovo insieme, la dama torinese ricomincia con lui. Lo conosciamo benissimo.

Gemma Galgani protagonista del gossip

Gemma Galgani è ormai una vera e propria star del piccolo schermo e dei social. La signora torinese si è fatta conoscere per la sua partecipazione a Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi che è diventato per lei una seconda casa, una seconda famiglia.

Anche se non ha trovato l’uomo della sua vita in trasmissione, tanti sono i cavalieri che ha frequentato e con i quali ha intrapreso una conoscenza ma nessuno è riuscito ancora a rubarle il cuore.

Da tempo circolano rumors riguardo un probabile abbandono della trasmissione da parte della Galgani e proprio nelle scorse ore, è giunta l’indiscrezione che lascia tutti a bocca aperta.

Se prima sembravano, queste, solo delle voci di corridoio, adesso la notizia pare confermata. Gemma è pronta a dire per sempre addio al salotto dell’amore di Canale 5: ritorna insieme a lui, i due dopo anni di nuovo insieme.

La dama torinese torna da lui

Gemma Galgani potrebbe dire addio per sempre a Uomini e Donne. La dama torinese torna da lui, stiamo parlando di Giorgio Manetti, il suo storico amore. I due si sono conosciuti proprio nel salotto dei sentimenti di Maria De Filippi.

Hanno avuto una frequentazione durata 8 mesi ma non hanno lasciato insieme lo studio perché il gabbiano, così come è stato soprannominato dai fan alla trasmissione, aveva confessato alla bionda signora di non poter parlare nei suoi confronti di amore.

Che delusione scottante per la torinese che, sebbene il cavaliere le avesse proposto ugualmente di uscire dallo studio insieme, decise al tempo di rifiutare l’offerta e continuare a rimanere in trasmissione.

In realtà però Gemma non ha mai veramente dimenticato Giorgio. Al contrario, il gabbiano, invece, fuori dagli studi Mediaset si è rifatto una vita. Per un lungo periodo è ritornato con Caterina la sua storia ex compagna dalla quale si è separato solo qualche tempo fa.

Ebbene il settimanale Nuovo TV diretto da Riccardo Signoretti ha lanciato una bomba che ha sconvolto tutti: i due potrebbero tornare insieme. In che senso, vi starete chiedendo? Secondo quanto riportato dal settimanale, Gemma e Giorgio potrebbero essere i due prossimi concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini che ritornerà in onda il prossimo 19 settembre.

Pare che il direttore di Chi stia corteggiando insistentemente la storica coppia di Uomini e Donne. Giorgio Manetti era stato già selezionato lo scorso anno per prendere parte alla sesta edizione del reality più spiato di Italia ma aveva rifiutato dichiarando che quel tipo di intrattenimento televisivo non facesse al suo caso.

Ma questa volta la situazione è diversa. Sembra che il cavaliere fiorentino ci stia ripensando. Insomma, Gemma e Giorgio di nuovo insieme e in uno dei reality di più seguiti d’Italia? Non ci resta che aspettare ulteriori aggiornamenti e vedere se questo scoop sarà confermato.