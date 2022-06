Fughe delle piastrelle, il magico trucchetto della candela è fenomenale: mai avute così pulite

Volete che le vostre pareti e i vostri pavimenti piastrellati siano perfetti? Poi bisogna prestare attenzione alle fughe tra le piastrelle.

Il passare del tempo, l’uso quotidiano, il calpestio, l’azione del mocio… Sono molti i fattori che lasciano il segno sulla stuccatura delle piastrelle. Così, giorno dopo giorno, perdono il loro candore fino ad assumere un aspetto brutto e trasandato, che dà una pessima impressione.

Per quanto ci si sforzi, sembra una missione impossibile mantenerli bianchi, perché si sporcano molto facilmente. Oggi esamineremo le migliori tattiche per la loro pulizia.

La pulizia delle fughe

Le piastrelle sono molto comuni in quasi tutti i bagni e le cucine, così come i problemi a pulirle correttamente. Tuttavia, eliminare i resti di sapone, schiuma o calcio che si accumulano in essi è più facile di quanto pensi.

Se le piastrelle sono molto sporche e hanno perso la lucentezza, non preoccuparti: ci sono diverse opzioni per risolvere il problema. Il bicarbonato di sodio è un’ottima opzione se non sai come pulire le piastrelle del bagno. Servirà anche per rimuovere residui di sapone, muffe, funghi e sporco.

Quindi si dovrà mescolare due cucchiai di bicarbonato di sodio con l’acqua. fino a formare una pasta. Quindi adagiare la pasta sulla superficie della piastrella e lasciarla agire per circa un’ora.

Passato il tempo di posa occorre strofinare con una spugna e rimuovere la soluzione

con un panno asciutto o leggermente umido. Per completare la pulizia, mescolare ¼ di tazza di aceto bianco e due bicchieri d’acqua dunque pulire di nuovo.

Ma questa volta basterà solo inumidire una spugna e passarla attraverso le piastrelle. Quindi lasciare agire per 10 minuti. Infine sciacquare le piastrelle con acqua calda per rimuovere ogni tipo di residuo e finire con un panno umido.

Un altro trucchetto consiste nel far scorrere l’acqua calda nella doccia per un paio di minuti prima di iniziare la pulizia, in quanto ciò aiuterà ad ammorbidire lo sporco e rendere più facile il compito.

Fughe delle piastrelle, il magico trucchetto