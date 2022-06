“È rimasto senza un dito”, colpo di scena all’Isola dei Famosi: è successo davvero

Colpo di scena senza precedenti all’Isola dei Famosi, è successo davvero: lui “è rimasto senza un dito”. Ecco che cosa è accaduto nel chiacchieratissimo reality di sopravvivenza. Davvero assurdo.

Colpo di scena senza precedenti all’Isola dei Famosi

Il 27 giugno 2022 si terrà l’attesissima finale dell’Isola dei Famosi, il reality di sopravvivenza condotto da Ilary Blasi sta dunque per concludersi, per chiudere i battenti. Per oltre 90 giorni ha tenuto compagnia ai telespettatori italiani con le avventure di naufraghi coraggiosi che sono sbarcati in Honduras mostrando al pubblico tutte le loro fragilità.

Il reality condotto dalla moglie di Francesco Totti ha riscosso un grande successo. Ogni settimana si è concluso e continua a concludersi con dati di ascolto straordinari, testimonianza che questo format, dopo anni dalla prima messa in onda, continua ancora a piacere e tenere incollati al televisore milioni di telespettatori.

Anche l’ultima diretta, come le precedenti, è stata scoppiettante e ricca di colpi di scena. A proposito di sorprese, avete visto che cosa è successo? Uno shock incredibile: proprio lui è rimasto senza un dito.

Situazione scioccante: “lui è rimasto senza un dito”

I telespettatori nel corso dell’ultima diretta dell’Isola dei Famosi sono rimasti a bocca aperta. Avete visto che cosa è successo? Proprio lui è rimasto senza un dito: stiamo parlando di Nicola Savino.

L’ex conduttore delle Iene sta accompagnando, insieme a Vladimir Luxuria, Ilary Blasi in questa avventura. L’opinionista del reality di più seguito d’Italia sta riscuotendo una popolarità super positiva.

Ebbene, nell’ultima puntata del reality, la moglie di Francesco Totti ha fatto notare a tutti che a Savino manca un dito. In un momento dedicato a Carmen Di Pietro che vanta di avere doti da veggente, viene chiesto dall’isolana di mettere in mostra le mani della conduttrice e degli opinionisti per leggere loro il futuro.

Quando tocca a Nicola, Ilary Blasi interviene e ironicamente afferma:

“A te vedo che te manca un dito”.

Non si fa attendere la risposta di Nicola che dichiara:

“Le mie sono nove, ci metti di meno”.

Come mai il famoso opinionista è senza un dito? Nel 2017 Nicola Savino ha rilasciato una toccante intervista a Silvia Toffanin nel suo salotto di Verissimo. Il conduttore ha raccontato che nel 1968, quando aveva solo 7 mesi, fu ricoverato in ospedale per alcuni problemi di salute.

In un nosocomio locale fu attaccato alla flebo e nel momento di tagliare la fasciatura che copriva anche la mano, un’infermiera, per sbaglio, gli tagliò anche il dito. Questa situazione per anni gli ha provocato complessi e lui stesso ha dichiarato che non si sarebbe mai aspettato di poter parlare, anche con ironia, di questo evento che per anni è stato per lui drammatico.

Nicola Savino è sicuramente tra i protagonisti dell‘Isola dei Famosi più amati di questa edizione. La sua ironia e il suo spiccato senso dell’umorismo piacciono tanto ai telespettatori che sperano di vederlo accanto ad Ilary Blasi anche nella prossima edizione del famoso reality di sopravvivenza.