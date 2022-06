Delia Duran, il lieto annuncio: finalmente la conferma | Tutti pazzi di gioia per lei

By

Delia Duran, finalmente arriva il lieto annuncio: tutti sono pazzi di gioia per lei. Ecco che cosa sta succedendo di meraviglioso nella vita della modella venezuelana. I fan sono al settimo cielo.

Delia Duran sorprende i fan

La modella venezuelana sta cavalcando l’onda del successo. Da quando si sono spenti i riflettori della casa più spiata d’Italia per lei sono arrivate solo soddisfazioni professionali e private di non poco conto.

Proprio qualche settimana fa c’è stata l’inaugurazione del suo brand di moda Pin up stars che porta la sua firma. Si tratta di una linea di costumi che sta ottenendo un riscontro popolare davvero positivo e i cui capi sono andati già in sold out più di una volta.

Per quanto riguarda invece il fronte privato, anche lì giungono buone notizie, anzi finalmente arriva il lieto annuncio. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato: Delia Duran conferma tutto, finalmente uno dei suoi sogni più grandi si sta per realizzare.

Lieto annuncio per la Duran, la modella conferma tutto

Delia Duran si è fatta conoscere per essere non soltanto la compagna di Alex Belli ma anche una delle concorrenti più chiacchierate della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Nel reality condotto da Alfonso Signorini ha messo in mostra la sua vita privata, i suoi problemi sentimentali, le sue fragilità e le sue debolezze.

Tuttavia il game show condotto di Canale 5 l’ha aiutata a farsi apprezzare dai telespettatori anche per il suo buon cuore. Delia e Alex stanno vivendo un periodo d’oro sia da un punto di vista professionale che da un punto di vista privato.

A proposito della sfera personale, arriva finalmente il lieto annuncio. Proprio Delia Duran dà una conferma positiva che lascia i fan senza parole. In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, la modella venezuelana confessa di essere pronta a diventare mamma, un sogno che custodisce nel suo cassetto da tanto tempo e che finalmente, presto potrebbe essere realizzato.

In diverse interviste la coppia aveva dichiarato di avere problemi a procreare e di essere stata costretta a rivolgersi ai medici per un aiuto. Delia aveva confessato di aver pensato di ricorrere anche alla procreazione medicalmente assistita, sembra però che la situazione sia cambiata.

Queste le sue parole:

“Ci proviamo da un po’. Per riuscirci abbiamo dovuto dar retta al medico che ci ha chiesto di rallentare la frequenza dei rapporti per favorire il concepimento, da tre volte al giorno a una volta alla settimana. Che sacrificio!”.

La modella venezuelana non vede l’ora di diventare mamma, si augura di poter realizzare presto questo grande desiderio. Intanto si prende cura di Bella, il suo cagnolino che per lei è come una figlia, senza trascurare però anche il lavoro.

La Duran continuerà a disegnare costumi e a dedicarsi alla moda mentre il marito adesso ha intenzione di buttarsi nel mondo della musica. Insomma, la coppia Belli-Duran sa come fare per non annoiarsi mai.