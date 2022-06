By

Senza dubbio, Charlene di Monaco è proprio la più bella del reame. Avete mai visto la moglie del Principe Alberto in costume da bagno? Le foto di lei in barca sono un vero sogno, così non l’abbiamo vista mai, ha un fisico da capogiro.

E’ impossibile vedere Charlene Wittstock fuori forma, lei è sempre impeccabile, una delle donne più belle al mondo e non perché è la principessa di Monaco. Ma facendo parte di una delle famiglie reali più importanti sulla faccia della terra, lei indossa sempre abiti eleganti e di classe, raramente l’abbiamo vista in costume.

Soprattutto in questi ultimi anni, dove è stata anche lontana dai riflettori per la terribile malattia che ha dovuto affrontare. Sapete che Charlene di Monaco è davvero uno schianto in bikini? Un sogno ad occhi aperti: vediamola.

Charlene di Monaco, una bellezza incredibile

Siamo abituati a vedere Charlene sempre con abiti di classe e sempre molto sobri. Ma non tutti sanno del suo passato da nuotatrice di successo, addirittura, arrivò a partecipare anche alle Olimpiadi di Sidney del 2000. Il nuoto è sempre stato la sua più grande passione.

La moglie di Alberto di Monaco, viene definita dal pubblico la “principessa triste” proprio come la compiante Lady Diana a causa delle sue espressioni serie e malinconiche. Alcuni sostengono che Charlene non sia riuscita a dimenticare la sua passione per il nuoto e probabilmente la mancanza si fa sentire.

Malgrado non si alleni più, Charlene è riuscita a mantenere un fisico perfetto. L’avete mai vista in bikini? La moglie del principe Alberto è un vero sogno ad occhi aperti: vediamola, rimarrete senza parole per la sua bellezza.

Charlene di Monaco in bikini | FOTO

Facendo alcune ricerche sul web, abbiamo trovato delle foto bellissime di Charlene di Monaco. Questa volta il bon-ton e gli abiti da principessa non ci interessano, perché l’abbiamo vista in un altro contesto.

In particolare, la moglie di Alberto di Monaco, tempo fa è stata paparazzata dai fotografi di Diva e Donna insieme a lui, in un lussuosissimo yacht, ai Caraibi. Mentre Alberto pare non molto contento di stare in acqua, Charlene ha sfoggiato un fisico da urlo con il suo bikini bianco.

Grazie a queste immagini possiamo notare che il suo corpo asciutto e definito è davvero da capogiro, da far invidia alle ventenni. Questi scatti la ritraggono più bella e raggiante che mai.