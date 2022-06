Amici, la ballerina di Maria mostra il pancione: proprio lei in dolce attesa | FOTO

By

Amici, amatissima ballerina del famoso talent di Canale 5 è in dolce attesa! Proprio lei mostra il pancione sui social. Fan al settimo cielo.

Meravigliosa notizia per la famosa ballerina di Amici. La pupilla di Maria De Filippi mostra il suo pancione sui social. Ecco chi diventerà mamma.

Amici, famosa ballerina del talent in dolce attesa

Amici di Maria De Filippi è tra le trasmissioni più seguite di sempre. In onda da tanti anni, il programma pensato e condotto dalla moglie di Maurizio Costanzo continua a raccogliere consensi anche a distanza di tempo dalla prima messa in onda.

La scuola più ambita d’Italia è sognata da ogni giovane che ha il desiderio di entrare nel mondo dell’arte. La famosa conduttrice Mediaset, proprio come una mamma chioccia, si prende cura dei giovani talentuosi che riescono a superare le selezioni e a sedere tra i banchi dell’accademia più famosa d’Italia.

A proposito di allievi talentuosi, sapete chi è in dolce attesa? Proprio lei, una delle ballerine più amate del talent nonché pupilla di Maria De Filippi. La giovane in questione si è mostrata sui social e il suo pancione ha sorpreso tutti: i fan sono al settimo cielo per lei.

Chi è la ballerina del talent in dolce attesa

Amatissima ballerina di Amici di Maria De Filippi in dolce attesa, proprio lei mostra il suo pancione sui social e il web va in delirio: stiamo parlando di Giulia Pauselli. La bellissima ex allieva della scuola più famosa d’Italia, nonché ballerina professionista fino a qualche mese fa, aspetta il suo primo figlio dal danzatore Marcello Sacchetta, anche lui protagonista del talent di Maria De Filippi.

I due si sono conosciuti durante uno stage di lavoro in Svizzera e si sono ritrovati poi a condividere anche la scuola che li ha lanciati al successo come ballerini professionisti. Giulia Pauselli a maggio ha annunciato ai suoi tantissimi seguitori la sua intenzione di prendersi una pausa dal piccolo schermo per viversi appieno questa meravigliosa fase della gravidanza.

Dopo 5 anni si è ritrovata dunque a svuotare il camerino di Amici. Come ha confessato più volte, il suo desiderio è quello di ritornare a danzare molto presto. Nelle scorse ore la ballerina si è mostrata sui social e ha lasciato i fan senza parole.

Bella come il sole, ha messo in mostra il suo ex pancino, ora pancione, che settimana dopo settimana diventa sempre più grande. La foto della ballerina con Marcello Sacchetta, il suo compagno, che bacia il pancione è davvero tenerissima.

Lo scatto ha fatto il giro del web e ha riscosso tanti commenti positivi. Giulia è diventata paladina del body positivity. Lei, dal fisico sempre perfetto e filiforme, con la gravidanza ha messo su 10 kg ma ha come lei stessa ha affermato, si tratta di 10 kg d’amore.

Nessun trauma e nessuna crisi per il suo cambiamento fisico. La ballerina di Amici sta vivendo un periodo davvero magico e non potrebbe essere più contenta: tra pochi mesi diventerà mamma e inizierà per lei una nuova e meravigliosa avventura prima di tornare nuovamente a calcare il palcoscenico.