UeD, problemi di salute per la famosissima dama del trono over: “Mi devo curare”

Brutte notizie per la famosa dama del noto programma di Maria De Filippi, UeD, proprio lei ha dei problemi di salute. Ecco di chi si tratta e quali sono le sue condizioni attuali: tutti i dettagli.

Purtroppo nelle ultime ore la nota dama del Trono over si è ritrovata in una spiacevole situazione. In diverse occasioni la donna si è mostrata in pubblico sorridente e spensierata, pare però che il suo sorriso nascondeva varie incertezze. In questi ultimi giorni tutti i membri del cast del noto dating show, condotto dalla celebre presentatrice Maria De Filippi, si ritrovano in posti completamente diversi.

Ognuno di loro appunto è a casa propria a sta trascorrendo le vacanze con i propri cari dal momento che il programma ha mandato in onda l’ultima puntata circa qualche settimana fa. Uomini e Donne appunto verrà nuovamente trasmesso a settembre, quindi per il momento non vedremo nessuno di loro all’intento dello studio televisivo.

La dama in particolare, proprio in questo ultimo periodo ha riscontrato vari problemi di salute, principalmente nelle ultime ore appunto ha riscontrato diverse difficoltà. Vediamo quindi nel dettaglio di chi si tratta e quali sono attualmente le sue condizioni di salute.

Proprio lei ha avvertito dei problemi di salute, le condizioni della dama del Trono over di UeD preoccupano: ecco tutti i dettagli

Come vi abbiamo già anticipato una dei volti più amati del programma dal pubblico ha avvertito dei problemi di salute. In questi ultimi giorni appunto è stata assente su tutte le piattaforme social su cui è iscritta e non ha comunicato alcuna spiegazione fino a qualche ora fa. La dama in questione è proprio Veronica Ursida, la quale ha deciso di aprirsi con i propri followers comunicando pubblicamente le sue attuali condizioni di salute.

“Forse questa è una delle volte più difficili che vi parlo qua sui social. Sono rimasta un po’ in silenzio in questi giorni perché non me la sentivo, mi sentivo fragile ed a livello emotivo non mi sento fortissima. [..] Non bisogna mai tralasciare la salute, qualsiasi impegno non bisogna tralasciarla. Bisogna curarsi, bisogna fare delle ricerche se è necessario. Io ovviamente sto facendo delle ricerche. Non mi aspettavo quello che mi hanno detto venerdì, infatti mi ha buttato un po’ giù. In questi giorni avrà altre ricerche, altre analisi, quindi incrociamo le dita. Poi ve ne parlo, mi viene un po’ da piangere..“

Queste sono appunto le parole della famosa dama, la quale aha tentato di spiegare ai propri fan il perché della sua assenza non giustificata prima. Pare appunto che la donna, facendo vari accertamenti, abbia riscontrato dei problemi di salute particolarmente delicati. Attualmente è ancora in attesa dell’esito di diversi esami e ne dovrà fare ancora molti.

Veronica racconta di alcuni problemi di salute.. pic.twitter.com/izkW6xhBhr — Marietta (@Mariettamitica) June 21, 2022

Per il momento non si conoscono i dettagli, sicuramente la donna attenderà per comunicare pubblicamente il tutto. Ovviamente, se vorrà farlo, ne parlerà pubblicamente ed esporrà il problema.