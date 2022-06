Torta fredda yogurt e melone, mai assaggiato un dolce così tanto fresco: delizioso davvero

By

Come resistere alle torte fredde, quelle che contendono frutta come la Torta fredda yogurt e melone, sono le più gettonate l’estate!

Grazie allo yogurt greco, l’impasto è ancora più cremoso, e il melone fa di questa torta una delizia golosa e profumata!

Torta fredda yogurt e melone

Con il caldo c’è sempre voglia di qualcosa di fresco e, al tempo steso salutare da gustare in compagnia degli amici o dei nostri cari, la torta fredda yogurt e melone sono una delizia a cui non si può davvero rinunciare.

Una torta perfetta da gustare come dessert a fine pasto, ma anche per la merenda golosa a cui nessuno saprà resistere. Un dolce estivo poco costoso che si prepara in 20 minuti, quindi un dolce facile e veloce che si può preparare per tante occasioni!

Vediamo cosa occorre per la sua preparazione e come procedere alla sua realizzazione passo passo. Alla fine vedrete che non avete mai assaggiato un dolce così tanto fresco!

Ingredienti per la base per stampo da 20 cm

200 grammi di biscotti secchi a scelta

100 grami di burro

Ingredienti per la crema

400 grammi di yogurt greco

200 ml di panna fresca liquida (si può usare anche la panna vegetale)

100 grammi di zucchero a velo

300 grammi di polpa di melone

8 grammi di colla di pesce

3 cucchiai di latte

Per farcire e decorare

melone q.b.

menta q.b.

Preparazione Torta fredda yogurt e melone