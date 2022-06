Meghan Markle nei guai, la Regina smaschera tutto: quello che ha fatto è gravissimo

Meghan Markle, regina delle polemiche. Queen Elizabeth smaschera tutto. La moglie di Harry questa volta finisce davvero nei guai, quello che ha combinato è gravissimo.

La moglie del principe Harry fa infuriare la Regina Elisabetta. La monarca inglese l’ha sgamata: ciò che ha combinato la duchessa del Sussex è di una gravità assoluta.

Meghan Markle al centro delle polemiche

La duchessa delle polemiche, così è stata soprannominata dai media internazionali Meghan Markle. La moglie del principe Harry occupa sempre le copertine delle riviste nazionali e internazionali.

Protagonista di scandali, gossip e chiacchiericci, non si smette per un solo momento di parlare della reale più bersagliata di sempre. A differenza di Kate, per la quale i media hanno sempre parole dolci, lusinghiere e elogi da fare, la moglie del principe Harry viene invece spesso criticata per il suo atteggiamento e le sue manie di megalomania e protagonismo.

A proposito di Meghan Markle, sapete che cosa ha combinato la moglie del principe Harry? Proprio lei accusata di un fatto gravissimo. La Regina Elisabetta l’ha smascherata. Non arrivano notizie buone da Buckingham Palace. I sudditi sono scioccati.

La duchessa del Sussex lo ha fatto davvero: la Regina la smaschera

Meghan Markle è ancora protagonista delle polemiche. La duchessa del Sussex accusata di atti di bullismo. A lanciare la notizia bomba è il Times che racconta del licenziamento di alcuni componenti del suo personale nei confronti dei quali la moglie del principe Harry avrebbe avuto atteggiamenti a dir poco riprovevoli.

Come fa sapere anche il Mirror, la Regina Elisabetta, a seguito del licenziamento di alcuni membri dello staff di Harry e Meghan avrebbe aperto delle indagini interne raccogliendo prove come chiamate, messaggi e testimonianze dello staff a servizio dei duchi del Sussex.

Fa sapere il noto tabloid:

“Parlando con i membri fidati dello staff la sovrana ha chiesto un’azione urgente per fare chiarezza sulla vicenda. Vuole evitare che la corona venga travolta da un simile scandalo… Le persone coinvolte saranno chiamate a raccontare la propria versione”.

Meghan è stata accusata di molestie e bullismo sul lavoro, di atteggiamenti discriminatori e offensivi nei confronti del suo staff. La Regina Elisabetta è furiosa, tuttavia arriva un’indiscrezione che sconvolge i sudditi.

Proprio la monarca più amata della storia, Queen Elizabeth, ha insabbiato il report che incastrava Meghan Markle per evitare che questa questione vergognosa gettasse ancora più infamia e vergogna sulla famiglia dei Windsor.

Fonti vicine ai reali fanno sapere che l’intento della Regina è quello di rinchiudere nel dimenticatoio questa brutta situazione per evitare che i conflitti già tesi tra i favolosi quattro, Harry e Meghan e William e Kate, diventino ancora più tesi.

I due fratelli addirittura non si parlerebbero più mentre le due cognate nemmeno si sono scambiate sguardi o chiacchiere durante il Giubileo di Platino, l’occasione che le ha viste riunite.

Insomma, la situazione è piuttosto delicata. La Markle continua ad essere la duchessa delle polemiche e le accuse nei suoi confronti non si placano. Il bullismo esercitato nei confronti dei membri del suo staff ha fatto infuriare i sudditi inglesi che ancora meno la vogliono nel Regno Unito.