Mediaset, addio allo storico conduttore: chiude i battenti | Lo volevamo tutti in TV

Amatissimo conduttore Mediaset costretto a rinunciare al suo programma, la famosissima trasmissione chiude i battenti e viene cancellata dai palinsesti. Ecco chi si ritroverà senza lavoro. I fan sono davvero allibiti.

Colpo di scena a Mediaset

La rete del Biscione continua a riservare delle sorprese. Tutti i programmi che vengono mandati in onda da Mediaset riscuotono un grande successo e tra questi vi è sicuramente l’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi.

Il game show in onda su Canale 5 sta raggiungendo dati di ascolto sorprendenti. Ci si avvicina però alla finalissima e la prossima settimana i telespettatori dovranno dire addio a un altro reality che ha entusiasmo tantissimo il pubblico.

A settembre ritornerà invece, a grande richiesta, il Grande Fratello Vip 7 sempre condotto da Alfonso Signorini. Mentre il direttore di Chi è ormai presenza confermata nella famosa trasmissione di Canale 5, c’è un altro amatissimo conduttore che è stato invece costretto a rinunciare alla sua trasmissione: Mediaset ha cancellato il famosissimo programma dai palinsesti televisivi.

Ecco chi è stato fatto fuori dai giochi e rimarrà senza trasmissioni da condurre. Il pubblico è incredulo e soprattutto furioso con l’Azienda.

Chi è il conduttore fatto fuori dai giochi

Non arrivano buone notizie per un amatissimo conduttore Mediaset, proprio lui fatto fuori dai giochi e costretto a rinunciare al suo programma. Stiamo parlando di Filippo Bisciglia. Da anni l’ex gieffino è al timone di Temptation Island, la trasmissione dei sentimenti che tanto piace al pubblico.

Purtroppo però quest’estate il consueto appuntamento con il reality delle corna, come è stato soprannominato, non ci sarà: Temptation Island chiude i battenti e a quanto pare per sempre.

Nessun programma all’orizzonte per Filippo Bisciglia che si ritroverà dunque senza lavoro. Ma come mai Mediaset ha deciso di cancellare un programma che in tanti anni di messa in onda ha riscosso sempre così grande successo?

Le ragioni non sono ancora chiare. C’è chi parla di problemi legati ai diritti di produzione e chi invece di questioni di budget. Sembra infatti che, nonostante i dati Auditel siano sempre stati positivi, non siano però sufficienti per mantenere aperto il programma.

Filippo Bisciglia dunque si ritroverà senza lavoro. I telespettatori adorano Temptation Island e rinunciare a questa trasmissione che ha sempre preannunciato l’inizio dell’estate sarà davvero un duro colpo.

Filippo, lo storico conduttore del reality delle corna, non si è ancora espresso sulla situazione ma Maria De Filippi sarà in grado sicuramente di trovargli una collocazione in una delle sue prossime trasmissioni.

Si mormora che nella prossima stagione televisiva, dovrebbe tornare in onda anche la storica trasmissione La talpa acquisita molto probabilmente dalla Fascino srl che è la società proprio di Maria De Filippi.

I fan si augurano che Queen Mary possa dare una opportunità lavorativa all’amatissimo conduttore di Temptation Island che, almeno per quest’estate, si ritroverà ad essere senza nessun programma da condurre.

Tuttavia, secondo una indiscrezione lanciata da Nuovo TV, Bisciglia avrebbe deciso di dire per sempre addio a Mediaset e accettare la conduzione di un programma, ancora top secret, su un’altra rete. Questi per il momento sono però solo rumors ancora da confermare.