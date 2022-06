Come in molti sapranno, a L’Isola dei Famosi può accadere di tutto. Nelle scorse ore, sul web si è scatenata una gigante polemica che riguarda proprio i due protagonisti indiscussi di questa edizione: scopriamo cosa è accaduto.

Anche l’Isola dei Famosi 2022 si sta per concludere, infatti, manca davvero pochissimo per la finalissima. Questi giorni in Honduras sono i più duri da sopportare e alcuni naufraghi stanno proprio impazzendo.

Addirittura, due protagonisti di questa edizione, è scattato un bacio. Nessuno si sarebbe mai aspettato nulla del genere, soprattutto da loro due, infatti, nelle scorse ore è nata una gigante polemica. Volete scoprire di chi si tratta? scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto.

L’Isola dei Famosi 2022, l’inaspettato avvicinamento

Senza dubbio, il protagonista indiscusso de L’Isola dei Famosi 2022 è Edoardo Tavassi. In questi ultimi mesi, il naufrago è stato sempre al centro dell’attenzione non solo per la sua fantastica ironia, ma anche per le sue vicende amorose che sono nate proprio in Honduras.

Il fratello di Guendalina Tavassi ha sin da subito legato alla bellissima Mercedesz Henger. Tra i due però sembra non funzionare più. Ultimamente, la figlia di Eva Henger si è lamentata delle poche attenzioni che lui le ha riservato in quest’ultimo periodo, soprattutto dopo l’incidente di lei.

Mercedesz, infatti, dopo essere stata ferita ad una mano, non ha percepito nessuna preoccupazione da parte del bel romano, ma un avvicinamento con un’altra donna, ovvero Estefania.

In effetti, sta nascendo un bellissimo rapporto tra la Bernal ed Edoardo. Addirittura, nelle scorse ore, i due si sono mostrati sempre più vicini, non ci crederete, ma sapete che hanno combinato davanti le telecamere? Scopriamo di più.

Edoardo Tavassi ed Estefania Bernal: sempre più vicini | VIDEO

Sull’Isola dei Famosi, non si finisce mai di affrontare nuove sfide. Proprio recentemente, Alvin, ha raggiunto i naufraghi per una prova ricompensa a coppia. La sfida consisteva nel trasportare dei bastoncini di cioccolato con la bocca.

E indovinate? Edoardo ed Estefania si sono mostrati più vicini che mai, addirittura, durante la prova si sono baciati. Un gesto che non è affatto piaciuto al popolo del web. Tantissimi utenti sostengono che non sia stato rispettoso baciarsi davanti a Mercedesz che prova un interesse molto forte per il fratello di Guendalina. Voi cosa ne pensate?