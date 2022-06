Licia Colò, la storica conduttrice Rai, nota per essere stata per anni alla conduzione della sua trasmissione “Alle falde del Kilimangiaro”. Ormai è da tempo che non la vediamo più nel piccolo schermo. Ma che fine ha fatto? Scopriamolo.

Nel corso della sua carriera è riuscita a conquistare l’affetto del pubblico con la sua dolcezza e professionalità. Bella, intelligente e con un grande cuore, la conduttrice ha acquisito grande popolarità con il suo talento che ha dimostrato di avere nella sua seguitissima trasmissione “Alle falde del Kilimangiaro”.

Impossibile dimenticarsi di lei, anche se da tempo ormai, è completamente sparita dalle scene, infatti, oggi sono in tantissimi a chiedersi che fine ha fatto Licia Colò: scopriamo di più sulla sua attuale vita privata.

Licia Colò scomparsa dai riflettori

Classe 1962, nata a Bussolengo in provincia di Verona. La scrittrice, conduttrice e autrice televisiva oggi ha 60 anni ed è nota per essere stata per anni al timone della sua seguita trasmissione in Rai e per aver lavorato al fianco di volti molto importanti della televisione italiana.

Ha esordito nel piccolo schermo nel 1983 come annunciatrice di Italia 1 e poi come conduttrice nel programma Bim Bum Bam, al fianco di Paolo Bonolis. Successivamente, è stata al timone di Buona Domenica con Maurizio Costanzo e di Fans Club con Gianmarco Tognazzi.

E’ riuscita a trasformare la sua passione per gli animali e per i viaggi in un lavoro, infatti, ha condotto trasmissioni con questi contenuti come L’arca di Noè, La compagnia dei viaggiatori, Paese che vai e Geo & Geo.

Ma la popolarità arriva con Alle falde del Kilimangiaro, ha conquistato il pubblico con la sua incredibile professionalità. Ma è da tantissimo tempo che non la vediamo al centro delle scene. Che fine ha fatto? Scopriamolo.

Che fine ha fatto Licia Colò? Il motivo della sua sparizione

Licia Colò ha alle spalle una carriera impeccabile, ma perché dopo anni è completamente sparita? A spiegarlo è stata proprio lei durante un’intervista rilasciata a Libero. La conduttrice ha spiegato:

“Non è che la Rai mi ha mandato via, sono io che mi sono fatta mandare via. È arrivato Vianello e ha voluto cambiare il programma, ho provato a dire che non mi sentivo in linea, ma sono stata esautorata completamente.”

Per lei è stato un grande dispiacere essersi ritrovata senza più voce in capitolo sulla sua amatissima trasmissione, Alle falde del Kilimangiaro. La conduttrice, ha aggiunto:

“Volevano il personaggio famoso a ogni costo. Io invece volevo i contenuti e solo storie straordinarie. Non ho più la forza della Rai alle spalle ma lavoro con grandi professionisti.”

Nel 2019 ha iniziato la sua nuova avventura su LA7, con una nuova trasmissione Eden – Un pianeta da salvare. La sua passione per la natura continua ad essere al centro della sua vita e oltretutto, come ha rivelato anche lei, lavora in un clima più sereno.