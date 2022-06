Granita al caffè, 3 ingredienti ed è fatta: dissetante da morire | La vorrai bere ogni giorno

By

Ecco che vi proponiamo la ricetta fresca e perfetta per l’estate della granita al caffè. Un dolce che siamo sicuri che vi lascerà senza fiato.

Quando pensiamo a una bevanda rinfrescante, le granite sono l’opzione migliore per combattere il caldo.

La più nota è la famosa granita al limone. In quest’occasione, prepareremo una bevanda freschissima pensata per gli amanti del caffè.

Siamo sicuri che molti di voi siano abituati a bere un buon caffè dopo aver mangiato, ma con il caldo assaporare una bevanda calda non è l’ideale.

Pertanto, oggi vi prepariamo una deliziosa granita al caffè fatta in casa. Una ricetta facilissima da fare in casa e che sicuramente vi divertirete a preparare.

Gli ingredienti per la granita al caffè

Il caffè di cui avremo bisogno per la preparazione di questa ricetta può essere preparato con caffè solubile e acqua.

Se usate il caffè appena preparato da una macchina da caffè, renderete la vostra bibita molto più saporita.

Ecco come preparare questa ricetta. Qui di seguito gli ingredienti per 4 persone:

500 ml di espresso

100 g di zucchero

100 ml di acqua

1 cucchiaino di succo di limone

Ed ecco, invece, il procedimento che vi porterà a realizzare facilmente questa bevanda.

Il procedimento facilissimo

In un pentolino, mettete lo zucchero e il succo di limone. Amalgamate bene entrambi gli ingredienti e aggiungete l’acqua.

Successivamente, riscaldiamo tutto a fuoco medio. Quando inizia a bollire, mescolate in modo che tutti gli ingredienti siano ben integrati.

Lasciamo cuocere qui per circa 5 minuti, fino a quando non si sarà formato lo sciroppo della nostra granita al caffè.

In un ampio contenitore, mettere il caffè e aggiungere lo sciroppo che abbiamo appena preparato. Mescoliamo un po’ e mettiamo in freezer per un minimo di 2 ore a raffreddare bene.

Trascorso questo tempo, estraiamo il contenitore dal congelatore. Lasciatelo raffreddare per circa 5 minuti e versatelo su una teglia. Con un raschietto sbricioliamo il blocco di ghiaccio. Otterremo una specie di ghiaccio per la nostra granita al caffè fatta in casa.

Rimettete quindi il ​​ghiaccio nel contenitore e rimettetelo in congelatore per un’altra ora. Ripetiamo il processo di cui sopra. In questa occasione, quando sbricioleremo il ghiaccio, otterremo dei piccoli cristalli simili al ghiaccio tritato.

Lo mettiamo in tazzine singole e ora possiamo servire la nostra granita al caffè. E voi cosa ne pensate? Fateci sapere come vi verrà la ricetta!