Frutta estiva stracolma di pesticidi, questi te li devi proprio scordare: insospettabili

Con l’estate tantissime persone consumano maggiormente frutta e verdura, ma a quanto pare c’è da fare molta attenzione ad acquistarla a causa dell’utilizzo scorretto di pesticidi, che possono essere molto dannosi per la salute dell’uomo.

Secondo un comunicato pubblicato dalla Ong Pesticide Action Network Europe (PAN EU), la frutta che viene consumata in Europa è quasi tutta contaminata. Noi speriamo di mettere a forte contatto tutti governi per unirli e stabilire degli obblighi e limiti stabiliti da ogni stato europeo per l’uso dei pesticidi sulla frutta e verdura.

I pesticidi possono essere molto dannosi per la salute umana e per l’ambiente, soprattutto a lungo andare. Colpiscono maggiormente il sistema nervoso centrale, lasciando dei danni sulla nostra salute davvero spaventosi. Proprio per questo c’è bisogno di alcuni limiti: scopriamo di più.

Pesticidi nella frutta: scatta l’allarme

Soprattutto in estate è consigliato mangiare tanta frutta, dato che contiene molta acqua che favorisce una corretta idratazione e una perfetta fonte di fibra, soprattutto se si consuma con la buccia che è ricca di proprietà.

In questo periodo abbiamo a disposizione sui banchi di supermercati diversa frutta di stagione come ciliegie, pesche e fragole. Ma secondo un report condiviso dal network Ong Pesticide Action Network Europe (PAN EU) sarebbero i frutti più contaminati in Europa, dato che sono colmi di pesticidi.

Il comunicato, è un invito ai governi a rispettare gli obblighi stabiliti dai regolamenti Ue sull’uso dei pesticidi nella frutta e verdura. Secondo la loro ricerca, un terzo di tutta la frutta prodotta in Europa è contaminata da pesticidi pericolosi.

Il report però, va in netto contrasto con le dichiarazioni della Commissione Europea e degli Stati che aveva annunciato un clamoroso calo dell’utilizzo dei pesticidi. Ma sapete quali sono i frutti più contaminati? Bisogna fare molta attenzione: scopriamo di più.

I frutti più contaminati

Secondo quanto riporta il report dell ong, il frutto con il maggior numero di pesticidi sono le more, poi, andando sempre in ordine, ci sono le pesche, fragole, ciliegie e albicocche. Ma che tipo di pesticidi contengono? il fluxioxonil, il ciprodinil il tebuconazolo e il difenoconazolo, sarebbero i più cancerogeni per l’uomo.

Queste sostanze sarebbero dovute essere sostituite con prodotti meno dannosi, ma negli ultimi anni, la presenza di pesticidi è clamorosamente aumentata, in questo modo, i governi non hanno rispettato le leggi da parte degli Stati membri e non hanno tutelato il consumatore da questi prodotti altamente tossici per la salute umana e anche per l’ambiente.