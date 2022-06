Con l’arrivo dell’estate, quanti di voi hanno spalancato le finestre durante le ore serali e sono stati invasi da farfalle e farfalline? Sicuramente è accaduto a tutti, ma a lungo andare può essere molto fastidioso, scopriamo come eliminarle.

Senza dubbio le falene in casa sono l’incubo di chi detesta o ha pura degli insetti. Con l’arrivo dell’estate, siamo costretti a sopportare anche le punture delle zanzare. La loro costante presenza e il fastidioso sbattere sulle ali delle luci è davvero insopportabile, malgrado siano innocue per l’uomo. Ma sapete quali sono i rimedi naturali per eliminarle facilmente e definitivamente dalla nostra casa? Scopriamo di più.

Le falene , perché entrano in casa? I rischi per la salute | Impensabile

In estate almeno una volta ci dovete combattere per forza, le falene sono dei lepidotteri assolutamente innocui per l’uomo, per questo, non c’è nessun rischio per la nostra salute. Solitamente entrano nelle abitazioni verso la sera, quando cala il sole, perché sono attratte dalla luce delle lampadine o apparecchi tecnologici.

Esistono più di 16.000 specie, in Italia ne abbiamo circa 200. Comunemente hanno colori spenti e cupi, perché vivono di notte e per loro è più facile mimetizzarsi dal nemico. Ma come possiamo evitare che entrino in casa nostra? Esiste un rimedio naturale che potrebbe fare al caso vostro: scopriamolo.

Il rimedio naturale per eliminare le falene senza ucciderle

E’ un peccato uccidere le falene, proprio per questo invitiamo tutti ad adottare rimedi naturali senza ucciderle, ma allontanandole soltanto. Come possiamo fare? Il primo trucco è il più comune ovvero, installare le zanzariere in tutte le finestre dell’abitazione, oppure creare uno spostamento d’aria sventolando un oggetto leggero.

Sarebbe perfetto anche non accendere nessun tipo di luce, così da non attirare la loro attenzione. Ma cominciamo con i trucchetti meno diffusi, ad esempio lo sapete che il profumo dei gerani le scacciano via immediatamente? E’ un fiore che allontana anche altri tantissimi insetti.

Inoltre, le falene odiano l’odore del tabacco o dell’arancia, della lavanda, il Tea Tree Oil, il sapone di Marsiglia e bicarbonato. Per una soluzione ancora più forte, fate un mix con il sapone a scaglie, poi mettete poco bicarbonato. Ciò che otterrete dovrà essere messo vicino alle finestre. Grazie a questi fantastici trucchetti non dovrete più perder tempo per cercare di cacciarle fuori, se ne andranno da sole con le loro ali.