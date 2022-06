“È finita”, non è passato neanche un mese: mai nessuna coppia di UeD è durata così poco

Ecco chi è la coppia che avrebbe rotto a distanza di soltanto un mese dalla scelta compiuta a UeD, scopriamo insieme di chi si tratta.

I fan di UeD sono rimasti allibiti alla notizia che una delle coppie più amate di quest’ultima edizione del dating show di Canale 5 avrebbe già rotto.

Ormai la voce circola da giorni e viene via via confermata sempre da più fonti. Continuate a leggere per scoprire chi è la coppia in questione e cosa sta succedendo. Vi forniamo gli ultimi aggiornamenti rilasciati da una fonte molto conosciuta.

Una coppia di UeD si sarebbe lasciata

Si sarebbe già detta addio una coppia appena formatasi nel famosissimo e seguitissimo dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

L’uomo e la donna in questione sono rispettivamente un tronista e una corteggiatrice, che si sono frequentati per alcuni mesi all’interno del programma, fino al giorno della fatidica scelta.

Lei è bellissima e molto dolce, a detta del pubblico e degli opinionisti, lui è sempre apparso genuino e spesso, perdonate il gioco di parole, ingenuo.

Avete capito di chi stiamo parlando? I telespettatori più attenti avranno già intuito che si tratti di Valeria e Matteo.

Sono da poco scesi gli attesi petali rossi per la coppia, che sembrava avesse realizzato il suo sogno d’amore abbandonando insieme lo studio di Canale 5.

A quanto pare, però, la crisi era già dietro l’angolo. Secondo alcune fonti, infatti, la coppia si sarebbe già detta addio.

Continuate a leggere per scoprire cos’è accaduto!

La prova regina della rottura

Ormai da settimane circolano le voci secondo le quali Matteo e Valeria si sarebbero lasciati.

A diffondere le voci alcuni utenti della rete e delle fonti vip, come Deianira Marzano, che ha postato una foto che mostra gli auguri di Matteo alla fidanzata Valeria.

Ecco la foto in questione postata dalla donna:

Come potete vedere, Deianira Marzano ha condiviso la storia postata da Matteo, nel quale rivolge i suoi auguri di buon compleanno alla fidanzata Valeria.

Peccato, però, che in tantissimi abbiano segnalato che questi auguri siano molto freddi e distaccati per essere quelli rivolti da un ragazzo alla sua nuova fidanzata che compie gli anni.

E voi cosa ne pensate? Credete che Valeria e Matteo si siano già lasciati o pensate che continuino a stare insieme? Fatecelo sapere!