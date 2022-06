Bomba in casa reale, William e Kate perdono il titolo: la Regina ‘obbligata’ a farlo

William e Kate clamoroso, i duchi di Cambridge perdono il titolo. La Regina ‘costretta’ a farlo: scoppia la bomba nella casa reale inglese. Ecco che cosa sta accadendo in Inghilterra.

I sudditi del Regno Unito sono furiosi. La Regina Elisabetta ‘obbligata’ a farlo: William e Kate delusissimi. Ecco che cosa ha deciso la monarca inglese e perché i duchi di Cambridge hanno perso i loro privilegi.

William e Kate protagonisti di un grave oltraggio

William e Kate ritornano prepotentemente ad occupare le prime pagine delle riviste internazionali e nazionali. I duchi di Cambridge, tra reali più seguiti e benvoluti, non soltanto in Inghilterra ma in ogni angolo del mondo, stanno facendo parlare di sé.

La Regina Elisabetta che adora William e che vuole bene alla Middleton come una nipote, ha preso, a malincuore, nei loro confronti una drastica decisione. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato da lei: la monarca inglese è stata obbligata a farlo, scoppia la bomba direttamente da Buckingham Palace.

Iniziano a vacillare gli equilibri instabili della Royal Family. Ecco che cosa sta accadendo nel Regno Unito e perché la sovrana ha preso questa decisione così severa nei confronti degli amatissimi William e Kate.

La Regina Elisabetta fa infuriare i sudditi

La Regina Elisabetta nell’occhio del ciclone. La drastica decisione che ha preso nei confronti di William e Kate non piace per nulla ai sudditi. Sapete che cosa ha deciso la sovrana? Di togliere ai duchi di Cambridge il privilegio di veder sventolare la bandiera inglese nel giorno del loro compleanno.

La Union Jack non svolazzerà più per i più amati della Royal Family. Ma per quale ragione Queen Elizabeth ha preso una decisione di questo genere? Fanno sapere i media inglesi, per una sola questione: il governo britannico vuole proteggere il duca di York, il principe Andrea, da un’ulteriore umiliazione.

A seguito infatti dello scandalo che ha travolto il figlio della Regina Elisabetta, accusato di abusi e violenze sessuali oltre che di frode ai danni dello stato, la madre si è ritrovata costretta a sottrargli alcune cariche reali importanti e onori tra questi anche l’omaggio di vedere sventolata la bandiera inglese nel giorno del suo compleanno.

Per evitare che il principe Andrea fosse l’unico reale messo in disparte dagli onori e dai privilegi della Royal Family, la Regina Elisabetta ha deciso di togliere questo omaggio anche a William e Kate.

Come avranno reagito a questa decisione della monarca i duchi di Cambridge? Il 21 giugno ricorre il compleanno del principe William che festeggia 40 anni e secondo appunto le ultime indiscrezioni la bandiera del Regno Unito non è stata sventolata in suo onore: è stato deciso che essa sarà esposta solo per la Regina e per il futuro erede al trono, il Principe Carlo.